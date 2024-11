Luego de conocerse las supuestas amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, en contra del cantante de vallenato, Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, al igual que a su hija, actual diputada del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, y otros actores políticos de este departamento, dicho grupo al margen de la ley indicó que todo era falso.

En un nuevo comunicado difundido por redes sociales y mensajes de celular, el Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, de las EGC, expresó que era completamente falso las amenazas de muerte y que tampoco habían arremetido contra el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

A su vez, la diputada, Claudia Margarita Zuleta, mediante sus redes sociales expresó que rechaza todo tipo de amenazas en su contra y hacia otros líderes políticos del departamento del Cesar, al considerar que es un atentado contra la democracia y al derecho a la participación política.

“Esto no se puede desestimar cuando es cierto que en el departamento del Cesar ha venido deteriorando francamente la seguridad que la presencia de grupos criminales ha aumentado en nuestro territorio y su capacidad de daño, las extorsiones, secuestros y asesinatos”, dijo la representante de la Duma Departamental.

Recordó el asesinato de la trabajadora del SuperGiros, que se originó por no atender este tipo de amenazas.

“Le solicito de manera vehemente a las autoridades que nos ayuden a esclarecer la veracidad de este panfleto, si es cierto o no que existe una amenaza contra nuestras vidas, cuál es el origen de este comunicado, que se sepa quiénes son los responsables y se tomen medidas en consecuencias para proteger la vida y devolver la tranquilidad a las personas que estamos ahí mencionadas. Mi presencia en el Cesar, es para trabajar en función de las comunidades desde la Duma Departamental, no me encuentro en ninguna campaña preelectoral, como aseguran en el panfleto, porque eso no es una realidad en el territorio”, puntualizó la diputada Claudia Margarita Zuleta.