El Reinado Popular del Carnaval de Barranquilla 2025 cierra su fase de inscripciones con 27 candidatas inscritas, quienes representarán la cultura y la tradición de los barrios de Barranquilla.

En esta edición del certamen participarán candidatas del barrio Las Nieves, San Pachito, San Francisco, San José, Siete de Abril, Santuario, Alfonso López, La Chinita, La Manga, La Esmeralda, Las Flores, Evaristo Soudis, Ciudadela Metropolitana, Rebolo, que contará con tres candidatas; La Luz, La Sierrita y Santo Domingo de Guzmán, que ingresan con dos y entre las novedades del 2025, se suman nuevos barrios como lo son: Caribe Verde, El Edén, Ciudad Modesto, San Salvador y El Prado.

“Esta es una oportunidad para que más jóvenes sigan enalteciendo nuestra cultura. Ya son más de 400 las jóvenes barranquilleras que han hecho parte de este proceso, que más que un reinado es un motor de empoderamiento y transformación social para ellas, que representan la cultura y la alegría de los barrios de nuestra ciudad”, manifestó Sandra Gómez, gerente de la Organización Carnaval de Barranquilla.

Estas 27 jóvenes barranquilleras se unen al Reinado Popular del Carnaval de Barranquilla con el propósito de ser las embajadoras de la cultura del Carnaval y la alegría en los barrios.

Este año, el Reinado Popular le apunta al liderazgo femenino y a la cultura, que busca conectar a las participantes con sus raíces y su patrimonio cultural para preservar el Carnaval en los barrios de la ciudad.

Cortesía Carnaval S.A.S.

“Ser Reina Popular del Carnaval de Barranquilla es un orgullo para mí. Ha sido una experiencia muy gratificante en la que he crecido como persona y he logrado alcanzar muchos de mis sueños. Además, he tenido la oportunidad de representar el Carnaval de Barranquilla en grandes escenarios. Invito a todas estas participantes a que la den toda y disfruten esta experiencia”, señaló Hania Orozco, Reina Popular 2024, quien representó al barrio La Sierrita, es una estudiante de Contaduría Pública de 22 años e integrante del grupo folclórico Afroraíces.

Las participantes del Reinado Popular acompañarán a la monarquía carnavalera 2025, liderada por la Reina del Carnaval, Tatiana Angulo Fernández De Castro, el Rey Momo Gabriel Marriaga Tejada y los reyes del Carnaval de los Niños, Victoria Ceballos Cure y Samuel Bermúdez Cepeda y Roca y con el inicio del certamen continúa la puesta en marcha del Carnaval de Barranquilla 2025.