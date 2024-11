En el ámbito laboral cada vez más se eleva la importancia de la equidad de género, por ello, la conferencia ‘Hombres que rompen barreras frente a la inclusión’ del foro ‘Women working world’ llevado a cabo por la Fundación Juanfe, reunió a destacados profesionales para reflexionar sobre la relación entre hombres y mujeres en los espacios de trabajo, especialmente cuando se trata de colaborar al lado de mujeres exitosas.

El panel conformado por Santiago Álvarez Matamoros, presidente de LATAM, Felipe González, presidente ejecutivo de Acesco y Charles Chapman, socio Chapman Wilches, se abordaron temas como la equidad de género, los desafíos de los hombres al trabajar con mujeres que lideran, y cómo estas dinámicas enriquecen los equipos de trabajo.

Panel de sensibilidad

Uno de los puntos centrales discutidos fue la importancia de que los hombres reconozcan su rol en la promoción de la igualdad de género. Además, Catalina Escobar tocó la parte más sensible de los panelistas. “¿Pregunta más difícil que te ha hecho tu hija?”, preguntó la moderadora a Santiago Alvaro.

“Ella no me ha hecho todavía una pregunta muy difícil, pero sí me puso en una situación muy incómoda. Resulta que nuestra vida va a cambiar en muy poco tiempo, porque tenemos que irnos del país por cuestión de mi trabajo, y un día me dijo: te voy a dar cuatro razones por las que no me voy, y yo en mi mente dije que no me importaban sus razones igual nos vamos. Entonces me mencionó a su abuela, su nana, el colegio y sus amigas, me partió el corazón”, contó el empresario.

Charles Chapman por su parte, contó que por una mujer, su firma de abogados logró surgir más. “Mi compañera de toda la vida de la universidad, trabajaba aparte y yo veía que veía mucho éxito, entonces un día la llamé y le dije: ven a trabajar conmigo y hoy en día somos una firma de abogados en Barranquilla, que brinda servicios a todo el país, además tenemos 120 empleados y eso es un orgullo para mi”, afirmó.

Finalmente, Felipe González, habló sobre lo que lo ha impactado más de las mujeres en su trabajo. “Acá me he dado cuenta de que todas las personas son tomadas en cuenta, y esto me impactó porque anteriormente había tenido la oportunidad de trabajar en otras empresas y el ambiente era súper pesado y llegar aquí a Colombia y ver todo esto, me generó un impresionante impacto”.

Durante el debate, los participantes compartieron anécdotas sobre cómo en ocasiones han cometido errores al pensar que una mujer no podía hacer algún trabajo, pero a medida que cada una de ellas demostró que era capaz, las barreras mentales se fueron derrumbado en ellos.

‘Hombres que rompen barreras frente a la inclusión’ no solo fue una reflexión sobre el papel que los hombres deben jugar en la equidad de género, sino también una oportunidad para replantear la forma en que todos podemos contribuir a construir entornos laborales más diversos, equitativos y exitosos.