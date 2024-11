La legendaria diva del Buena Vista Social Club, la cubana Omara Portuondo, anunció este viernes que, pese a que ha dejado los conciertos largos, seguirá haciendo grabaciones y otras actividades.

“Ya no haré más conciertos en vivo largos porque me fatigo, y es natural por mi edad. Pero dejo claro que no me retiro de la música. Continuaré con mis grabaciones, y otras actividades, que mi edad y salud me permitan”, aseguró Portuondo en la red social Facebook.

El mensaje llega menos de un mes después de que, tras sufrir problemas de salud durante un concierto en Barcelona (noroeste de España) el 2 de octubre pasado, su hijo explicara que se había decidido su “retiro definitivo de los escenarios”. El pasado 29 de octubre la artista cumplió 94 años.

La también conocida como “la novia del feeling” agregó en su comunicado que “mientras tenga fuerzas” y el apoyo de familiares, amigos y seguidores seguirá cantando. “Con el respeto de todas las personas que sinceramente me aprecian, cada persona decide, cómo quiere vivir y morir también”, escribió.

