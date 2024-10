En una sociedad donde el ejercicio tradicional con pesas ha dominado durante décadas, dos entrenadores de fitness están desafiando las tradicionales formas de hacer actividad física y abriendo nuevas puertas hacia el bienestar para quienes se les dificulta hacerlo.

El estrés y la ansiedad son compañeros constantes, por lo que también encontrar momentos de paz y conexión espiritual se ha vuelto esencial.

Cada vez más personas están descubriendo la importancia de integrar la espiritualidad en sus rutinas diarias, y el ejercicio físico se presenta como un excelente medio para lograrlo.

Lea: Nueva denuncia contra Puff Daddy: es acusado de abusar de un menor de 10 años

Sabrina Fawcett, entrenadora de rebote, y César Salamanca, entrenador de ejercicio funcional y evangelista, hablaron sobre los sorprendentes beneficios de realizar ejercicios sin peso y utilizando botas de rebote. Además profundizaron en la salud emocional y el bienestar espiritual.

JEISSON_GUTIERREZ

Las excusas son el límite

En el ejercicio y la actividad física, cada día surgen nuevas tendencias y métodos que buscan adaptarse a las necesidades de diferentes grupos de personas.

Sin embargo, para aquellos que sufren de problemas articulares, encontrar una actividad física adecuada puede ser un verdadero desafío.

El rebote, es una forma de hacer ejercicio en la que se emplean botas con resorte, y esto, según la entrenadora Sabrina Fawcett, es una de las mejores rutinas que se puede hacer para obtener buena salud mental y física.

“Para ser sinceros, mi primera experiencia en rebote fue terrible. Pero soy de esas personas que no se rinde y cuando algo le gusta, hace todo lo posible por conseguirlo”, contó la entrenadora a EL HERALDO.

De interés: La periodista chocoana Ilia Calderón es la primera presentadora única del Noticiera Univisión

Sabrina siguió yendo a las clases que se hacían por su casa, y luego de un tiempo quiso ser entrenadora al darse cuenta de los beneficios que tiene hacer rebote y cómo la ayudaron a ella a llevar una vida fitness.

“Yo por ejemplo, tengo desgaste en ambas rodillas, eso se llama condromalacia. Estas botas me permiten saltar y brincar todo lo que quiera sin que me duelan después las articulaciones; si lo hiciera con tenis la cosa fuera diferente”.

Los arcos que están en la parte inferior de las botas, se llaman sistema de rebote, estos reducen el impacto en un 80 %.

Afirma Fawcett que solo con colocarse las botas, todas las células del cuerpo comienzan a trabajar y esto hace que se queme un 25 % más de calóricas que cualquier otra actividad física.

Sabía que: Elder Dayán celebra sus 37 años con lanzamiento del álbum ‘El cantor’

Orlando Amador

Sin pesas es posible

Otra de las opciones para lucir un cuerpo saludable, es el ejercicio funcional, que tienen como objetivo que los músculos trabajen juntos. Estos se pueden realizar en casa sin necesidad de utilizar pesas. El fitness coach César Salamanca, explica mejor estos ejercicios.

“En mi preparación como licenciado en Educación Física de la Universidad de Pamplona, pude hacer varias capacitaciones certificadas como entrenador personal y ahí me di cuenta de los beneficios del entrenamiento funcional, primordialmente este da resistencia y hace que tus extremidades trabajen por sí solas, sin forzarlas con una máquina”, anotó Salamanca.

Algunos de estos ejercicios son sentadillas, swing unilateral con bola rusa, levantamiento por encima de la cabeza, plancha, ondulación con cuerda de batalla, peso muerto con una pierna, burpee, entre otros.

Vea: ¿Cuál es el licor que genera más guayabo?

“Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de sanación, es algo muy innovador, pero que personalmente me ha ayudado mucho, teniendo en cuenta que la parte espiritual y la conexión con Dios son importantes. Esto también hace parte de la salud y más personas deberíamos profundizar más en esto”.

JEISSON_GUTIERREZ

Sanar el alma

La práctica de ejercicios como el yoga o el Tai chi, que combinan movimiento con meditación y respiración consciente, crea un espacio propicio para la introspección y la conexión espiritual.

Pero César, comparte la palabra de Dios al final de sus entrenamientos y cuenta su testimonio para dar esperanza a aquellos que lo necesitan.

“Siempre sacamos el espacio todos los días para entrenar y verse bien físicamente, que no está mal, eso siempre lo recalco. Pero muchas personas están destruidas por dentro, sé que eso es lo que a muchos hoy en día les está pasando. Además lo viví por muchos año, me sentía vació y nada me llenaba, ni siquiera el ejercicio”.

De interés: El concierto gratuito que ofrecerá Silvestre Dangond en la costa Caribe

Por su parte, Sabrina se ha vuelto la consejera y mano amiga de aquellas mujeres que llegan a sus clases. “He escuchado historias de mujeres que han logrado sanar su corazón en mis clases de rebote y eso me motiva más”.