Ilia Calderón nació en Istmina, Chocó, y se ha convertido en una de las más importantes periodistas en Estados Unidos.

Nueva denuncia contra Puff Daddy: es acusado de abusar de un menor de 10 años

Los cuatro documentos que debe llevar para transitar en moto: ¿Qué multas puede recibir por no llevarlos?

El talento costeño en ‘Escupiré sobre sus tumbas’

Luego de tanto soñar y mucho trabajo en noticieros regionales, noticiero nacional, llegó a Telemundo, donde logró el puesto de presentadora en Univisión, la televisión de los Estados Unidos.

Calderón estudió en la Universidad de Antioquia, y se convertirá luego que se retire el periodista Jorge Ramos del Noticiero de Univisión, se convertirá en la conductora única de este informativo.

Este es un hecho histórico, pues nunca se había visto en la televisora de Univisión. Por eso, le ofreció a La W una entrevista donde dio detalles de su logro.

“Esto me lleva a mis inicios, a recordar qué he hecho para estar aquí, por qué estoy aquí, a no olvidarme de a quién sirvo, por quiénes llegué y cómo puedo usar esta plataforma para ser una voz de esas personas a las que represento”, dijo la periodista chocoana.

En su libro ‘Es mi turno: un viaje en busca de mi voz y mis raíces’ Ilia hace una reflexión, pues manifiesta que la hija del camarógrafo Juan Carlos Guzmán, le preguntó que por qué en Univisión “no había gente como ella”.

“Su hija tiene mi mismo color de piel (…) Por esa niña ha valido la pena, por ella y por todas las que se atrevieron a soñar, a las que le cierran las puertas, a las que les dicen que no, de las que se burlan, las que son despreciadas y no reconocidas, todo eso me pasó a mí y me ayudó a formar mi carácter y a enfrentar las adversidades con las que me he encontrado en mi vida y en mi carrera”, explicó.

Los salvaguardas del bosque seco tropical en Puerto Colombia

Expresó que se siente muy contenta de haber logrado llegar hasta ahí y romper paradigmas. Además, su madre Betty, también fue entrevistada y describió el orgullo que siente que sea su hija presentadora de Univisión.

“Fue una niña muy inquieta, muy lista, siempre se cuestionaba el porqué de las cosas, siempre dijo que quería volar y preparase, y aunque es muy difícil para uno como padre separarse de los hijos, la envié a estudiar a Medellín, y así fue. Siempre mostró disciplina, que consigue lo que se propone, hoy está siendo premiada con este honor de ser la primera afro mujer al frente de Univisión. Estoy muy orgullosa”, expuso.

Sin embargo, Calderón comenta que no todo ha sido color de rosa pues ha vivido dificultades Estados Unidos, porque ella dice que tiene tres particularidades como lo es ser mujer, ‘negra’ e inmigrante.

“La he tenido muy difícil por ser mujer, negra y e inmigrante y no debería ser así, también me paso en Colombia, Yamit Amat se la jugó, un día me dijo -me la voy a jugar con usted-, él tomó esa decisión que le trajo muchas críticas, pero tuvo el valor de hacerlo y yo el honor de trabajar junto a él, ahora estoy aquí”, contó muy contenta.

El actor francés Gérard Depardieu afronta este lunes un juicio por delitos sexuales

La periodista colombiana con 20 años de experiencia ha recibido dos premios Emmy y fue distinguida con el premio Paul White de la Radio Television Digital News Association.

El presidente de Noticias Univision, Daniel Coronell, detalló que “Calderón es un ejemplo y una inspiración para todo el equipo de Noticias Univision. Ha recorrido con pasos de excelencia cada peldaño de su carrera. Su vida es una historia de lucha contra circunstancias adversas y triunfos construidos con esfuerzo y dedicación. Eso ha forjado una personalidad indoblegable que puede apreciarse en todo su trabajo periodístico”.