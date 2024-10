Una invitación al “circo colombiano”, eso es lo que hace el periodista, humorista y youtuber Daniel Samper Ospina a los barranquilleros para que vayan a ver su obra ‘Circombia’, en la que la sátira y el humor son los ingredientes principales.

Este sábado 26 de octubre, a las 8:00 p. m. en el Teatro José Consuegra Higgins, Samper Ospina presentará su obra cómica, la cual define como una sátira política que garantiza carcajadas a partir de una mirada crítica y humorística de la reciente historia política del país.

La propuesta de ‘Circombia’ es una radiografía jocosa de un país donde “todo es un circo”, como lo define su propio creador. Con su estilo característico de humor ácido y sin censura, Samper Ospina recorre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez hasta el de Gustavo Petro, brindando una visión cargada de sarcasmo sobre las figuras y situaciones que han marcado la vida política de Colombia en las últimas décadas.

En entrevista con EL HERALDO, el comediante subraya que su obra no solo es una herramienta de humor, sino también un llamado a la reflexión sobre la polarización que divide a la sociedad.

“Esta es una obra contra la polarización, trata de llevar un único mensaje: los políticos pueden ser hasta memes, pero no motivo de peleas, no vale la pena pelearse por ninguno. Es una tontería dividir familias o perder amistades por culpa de un político”.

En un país donde los debates políticos a menudo desencadenan discusiones acaloradas y rupturas personales, Daniel propone una forma diferente de relacionarse con el poder: a través de la risa.

“No vale la pena pelearse por ningún político, hay gente que se pelea a muerte por Uribe o por Petro, que deja de hablarse con el primo ¿en qué cabeza cabe hacer eso? Los políticos no tienen principios, sino intereses, el día que se necesiten no tienen ningún problema en hacer las paces, y uno en cambio hereda todo el odio que le inculcaron, mientras ellos se ríen y se perdonan”, recalca.

Con Petro el material abunda

El formato de ‘Circombia’ es dinámico, utilizando una pantalla donde Samper Ospina va presentando las situaciones que narra, que por más increíbles que parezcan, han sucedido realmente. “Es una obra muy periodística, de sátira política”, dice.

La obra ha ido evolucionando con el tiempo y se actualiza sola, debido al constante material que los líderes políticos colombianos generan a diario.

Aunque la obra aborda varios gobiernos, Samper reconoce que el presidente Gustavo Petro ha sido una fuente inagotable de contenido humorístico. “Con Petro me veo desbordado. A veces dice tantos disparates en una misma semana que es difícil abordarlos todos”, comenta.

Sus bromas sobre Petro no solo exploran los comentarios y decisiones más polémicas del mandatario, sino también la figura excéntrica que representa.

El humor en ‘Circombia’ también tiene personajes recurrentes como Armando Benedetti y Roy Barreras, a quienes describe como “los contorsionistas de la carpa”. Estos políticos, que han pasado por varios gobiernos, son un ejemplo de la flexibilidad con la que algunos se adaptan a las circunstancias. “También hay magos, payasos y los elefantes que los aporta mi familia (Proceso 8000)”.

La adicción a la risa

Más allá del contenido político, Samper Ospina reflexiona sobre su propio oficio de hacer reír.

Aunque comenzó como escritor y columnista, con el tiempo ha descubierto el placer de la interacción directa con el público en el escenario. “La risa es sonora, es maravillosa. Uno se va volviendo adicto a hacer reír”, confiesa.

En este sentido, destaca que el escenario actúa como el mejor editor: “El público es el juez, y no hay cómo disimular si algo no funciona, chiste que no funciona, se elimina del show, así de sencillo funciona esto”.

Con más de 27 mil asistentes en sus diversas funciones, Samper Ospina se muestra gratamente sorprendido por el éxito de su obra. “Creo que esto se debe a que la gente necesita desintoxicarse, reírse de tanto odio político”, comenta.

Para el humorista, la risa es una forma de desinfectar a la sociedad de los miedos y divisiones que generan los caudillos.

Además del humor, la obra tiene un propósito social: parte de los ingresos se destinan al proyecto ‘Vamos Pa’ lante’, una iniciativa de la Universidad de los Andes que otorga becas a estudiantes destacados cuyas familias atraviesan dificultades económicas y no tienen recursos para pagar el siguiente semestre.

“Quienes asistan a la función del sábado también estarán colaborando con esta causa, incluso en el año hacemos dos funciones en las que toda la boletería va destinada a nuestra causa social. Aquí la política si paga”.

Las boletas se pueden adquirir en Mitaquilla.com.co