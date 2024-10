Está feliz, no se cambia por nadie, la cantautora barranquillera Shakira luce resplandeciente y quiere disfrutar al máximo su reencuentro con sus fans alrededor del mundo luego de seis años sin irse de gira (la última fue El Dorado Tour en 2018).

En 2025, La Loba se va de gira, iniciando el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, con su última fecha anunciada el 30 de junio de 2025 en San Francisco. ‘Las Mujeres ya no Lloran World Tour’ la traerá de vuelta a Barranquilla, para ofrecer sendos conciertos el 20 y 21 de febrero en el Estadio Metropolitano, donde ha agotado toda la boletería. Por lo que su actuación encenderá el Carnaval del próximo año, toda vez que la Guacherna será el sábado 22 de febrero.

Es poco lo que se ha conocido acerca de los detalles de esta nueva gira. Los ensayos comenzaron a mediados de agosto de este año, y Shakira los anunció con una serie de imágenes a través de sus redes sociales.

En otro adelanto, a través de Instagram, la cantante interpreta en el estudio de grabación de sus ensayos de gira un nuevo arreglo para su sencillo de 1997 Antología de su álbum Pies descalzos, acompañada por su colaborador de siempre, Luis Fernando Ochoa.

Ahora el orgullo de Barraanquilla, ha entregado nuevos detalles a la Revista GQ, en la que habla de todo lo que tiene listo para este reencuentro con sus fans. “Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora. No porque el público lo pida, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo. Me merezco la gira de mi vida. Estoy echando la casa por la ventana. Estoy feliz porque podré hacer un recorrido por las distintas etapas de mi vida artística, hasta hoy. Será el show más largo que he hecho con la pantalla más grande y todo lo más grande que te puedas imaginar. ¡Más es más y mejor!”, le dijo la artista a GQ.

También se ha planteado superar lo hecho en su show de medio tiempo junto a Jennifer López en el Super Bowl, en el que la vimos tocar la batería, replicar gestos típicos del Carnaval de Barranquilla, interpretar un popurrí de varios hits y coreografías, ha terminado siendo el más visto de la historia en YouTube, con más de 300 millones de visualizaciones.

“Fue un esfuerzo descomunal: tres o cuatro meses dedicados exclusivamente a eso. Teníamos sólo siete minutos y yo quería hacer un recorrido por mi música en ese poco tiempo. Investigué mucho en el estudio cómo fusionar una canción con otra sin que se sintieran como parches. Quería que fuera orgánico, que fuera un viaje por todos esos periodos artísticos. Fueron meses de trabajo, primero arreglando la música y luego concibiendo la puesta en escena. Y luego semanas y semanas de ensayo y nervios. Al final, pude hacer un buen recorrido. No el que quisiera si me das dos horas, pero también la gente iba a ver el futbol americano, ¿no?”, ríe.