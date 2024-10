En la tarde de este sábado, la Plaza de La Paz fue escenario de un emotivo homenaje por parte del Club de Fans de One Direction Barranquilla, quienes se reunieron para recordar a Liam Payne, uno de los integrantes de la icónica banda de Pop, fallecido trágicamente en Buenos Aires, Argentina. El artista perdió la vida tras caer desde el tercer piso de un hotel, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores a nivel mundial.

La convocatoria, que comenzó a las 5:00 p. m., reunió a decenas de jóvenes, muchos de ellos vestidos con camisetas blancas y negras, y portando carteles en los que se leían mensajes como “Siempre en nuestros corazones” y “Liam, gracias por tu música, nunca fuiste el más odiado, sino muy querido”.

La atmósfera era de nostalgia, pero también de unión y fuerza entre los presentes, quienes compartieron recuerdos y canciones del cantante que marcó a toda una generación.

Lea aquí: “El pronóstico del maestro Egidio es reservado”, dice su esposa

Oriana Viloria, una de las organizadoras del evento, destacó que el homenaje no solo era una despedida para Payne, sino una oportunidad para reflexionar sobre un tema que afecta a muchos jóvenes: la salud mental.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA Este fue el altar que le levantaron a Liam Payne en la Plaza de La Paz.

“Todas crecimos con su música, incluso desde ‘Factor X’ que fue cuando empezaron, yo tenia 10 años y ahora tengo 22, los vimos alcanzar sus sueños y nos motivaron a luchar por nuestras metas. La noticia de su muerte nos causó mucho impacto, incluso no creíamos fuera cierta, pero ya hemos caído en cuenta de la realidad y nos duele mucho. Son varios los que nos critican por hacer este homenaje, porque no lo conocimos, pero es que a través de su música nos libró del bullying, porque nos decía a través de sus canciones que nosotras éramos las chicas más perfectas. Como fans, sentimos que era importante usar este momento para generar conciencia sobre el cuidado de la salud mental y recordar que, aunque alguien pueda parecer feliz, a veces está enfrentando batallas internas muy duras”, expresó conmovida.

Por la salud mental

Paola Cortés, psicóloga y madre de dos adolescentes fans de One Direction, dijo que: “El tema de la salud mental en todos los seres humanos, no solamente en los jóvenes, sigue siendo una gran necesidad de atención y de cuidado. En este caso con Liam, un joven lleno de talento, dones, habilidades y empezó a sufrir unos cambios a nivel emocionales, altibajos, a partir de un rompimiento con una novia y ella se dedicó a desprestigiarlo, se dedicó a dañarle su imagen. De hecho, hay un libro en el que ella habla de la vida íntima de él y le daña completamente su imagen y a partir de eso se empezó a generar un movimiento como de odio hacia él”.

La experta en salud mental agregó que: “Podemos decir que él fue víctima de bullying, de un acoso a nivel emocional, de un acoso a nivel psicológico y obviamente su estructura emocional se tuvo que ver debilitada y también con algunas adicciones. Entonces, hay factores en la juventud a destacar: el bullying, el acoso, el matoneo, el sentirse rechazados, el sentirse que no son aceptados, que están solos y si le unimos a esto el factor de las adicciones, resulta una mezcla fatal”.

Le puede interesar: Mujeres tejieron vida para prevenir el cáncer de mama

Durante el homenaje, los fans instalaron un altar, encendieron velas artificiales, oraron y realizaron un minuto de silencio en memoria de Liam, seguido por una interpretación acústica de Story of My Life, una de las baladas más queridas de One Direction. A lo largo de la jornada, se escucharon algunas de las canciones más emblemáticas de la banda y los presentes compartieron historias sobre cómo la música de Payne y el grupo había impactado sus vidas.El acto no solo sirvió como un tributo al fallecido artista, sino que también abrió espacio para conversaciones sobre la importancia de buscar ayuda cuando se enfrenta una crisis emocional.

“Queremos que este homenaje también sirva para recordarnos a todos que no estamos solos y que es vital hablar sobre nuestras emociones y buscar apoyo cuando lo necesitamos”, agregó Oriana.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA Con algunas velas electrónicas y fotografías recordaron al recién fallecido músico británico.

El altar también tenía algunos globos blancos, en señal de paz y esperanza, mientras los fans coreaban con lágrimas en los ojos algunos temas, Keishy Parody, de 18 años, del barrio El Recreo, otra de las fans de la banda, sostuvo que la salud mental es vulnerable y que deben ser muy fuertes. “Hay que tomar conciencia, ayudar al otro si lo vemos mal, porque a cualquiera podemos salvar con un consejo o sólo escucharlo. Esto que le pasó a Lyam fue muy triste, pese a que se veía sonriente, terminó tomando una mala decisión. Quizás murió pensando que lo odiaban, pero éramos muchos lo que lo amábamos”, dijo entre lágrimas.

Este encuentro en Barranquilla es solo una muestra de cómo la música de Liam Payne sigue uniendo a sus seguidores alrededor del mundo, y de cómo su vida, marcada por altibajos, ha dejado una lección de humanidad que no será olvidada.