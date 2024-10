En el mundo del espectáculo, la paternidad en la edad avanzada se ha vuelto una tendencia que ahora sorprende y rompe con cualquier molde.

Grandes figuras de la música, el cine y la televisión han demostrado que ser padre no tiene fecha de caducidad. Tanto rockeros como legendarios actores, muchos han abrazado la paternidad en sus 60, 70 e incluso 80 años de edad, explorando así una nueva perspectiva sobre la familia y la vida. Aunque ser padre en la edad avanzada no es algo muy común, estas figuras han demostrado que es una decisión personal que puede estar llena de amor y compromiso. Incluso la ciencia y los avances en la salud han permitido que estas estrellas puedan asumir la paternidad de una manera que antes era impensable. La edad, en muchos casos, les ha brindado madurez y sabiduría para enfrentar los retos de criar a sus hijos con una visión más experimentada y paciente de la vida.

Estos papá-abuelos desafían las convenciones y demuestran que nunca es demasiado tarde para ampliar la familia. Uno de los casos más llamativos los protagoniza el músico británico Elton John, quien en diciembre de 2010, a sus 62 años se convirtió en padre tras alquilar un vientre. Elton no solo sorprendió a todos sus fans con esta noticia, sino que también abrió el debate sobre las nuevas formas de paternidad.

Si bien estos ‘papá-abuelos’ se enfrentan a desafíos únicos, también les muestran a sus seguidores que la familia no se define por la edad de sus miembros, sino por el amor y la dedicación que están dispuestos a darles a sus hijos, sin importar en qué etapa de sus vidas se encuentren.

A continuación, EL HERALDO destaca algunos de los nombres más conocidos que forman parte de este grupo.

Alberto Plaza, un padre a los 62 años

El cantautor chileno Alberto Plaza, de 62 años, sorprendió al anunciar que hace cuatro meses se había convertido en padre por quinta ocasión. Lo hace en una etapa en la que muchos ya están disfrutando de la vida de abuelo. Plaza, conocido por sus baladas románticas, ha compartido su felicidad y orgullo por ser padre con los lectores de EL HERALDO, demostrando que la edad no ha limitado su capacidad para vivir esta experiencia tan significativa. “Mi hija Serena tiene casi cuatro meses y sí estamos de nuevo en este rol tan hermoso y todo eso porque yo no me aburro de cambiar pañales”.

Tomada de Instagram A los 62 años el cantautor chilero Alberto Plaza volvió a ser padre.

Mick Jagger, el eterno Rolling Stone

El icónico vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, se ha mantenido con una fuerza imparable en el mundo de la música, y su energía parece no conocer límites. A los 77 años, Jagger le dio la bienvenida a su último hijo, Deveraux, fruto de su relación con la bailarina Melanie Hamrick. Con ocho hijos de diferentes relaciones, Jagger continúa rompiendo moldes, equilibrando su vida de estrella de rock con la paternidad que ejerce orgulloso a los 81 años.

Tomada de Instagram Mick Jagger, a los 77 años volvió a ser padre.

Al Pacino, padre a los 82 años

El legendario actor Al Pacino, famoso por sus papeles en películas como El Padrino y Scarface, se convirtió en padre nuevamente a la increíble edad de 82 años. Su hijo Roman, de 16 meses, es el fruto de su relación con Noor Alfallah, y aunque la noticia causó sorpresa entre el público, Pacino ha abrazado su rol de padre una vez más con entusiasmo. Su paternidad tardía no ha afectado su carrera, ya que sigue activo en la industria cinematográfica.

Tomada de Instagram El actor Al Pacino junto a dos de sus hijos.

Clint Eastwood, un vaquero polifacético

Uno de los actores y directores más reconocidos de Hollywood, el estadounidense Clint Eastwood, es también un ejemplo de paternidad en la vejez. A lo largo de su vida, ha tenido ocho hijos con diferentes parejas, siendo su hijo más pequeño fruto de una relación cuando ya estaba en sus 60 años. Eastwood ha sabido equilibrar su carrera prolífica con el rol de padre, manteniéndose a sus 94 años muy cercano a su familia mientras continúa dejando su huella en el cine.

Cortesía Clint Eastwood es toda una figura del mundo del cine.

George Lucas, creador de mundos y familias

El famoso director de cine George Lucas, conocido por ser la mente maestra de Star Wars, también se unió al club de los ‘papá-abuelos’ al tener a su hija más pequeña a los 69 años. Tras adoptar a sus tres primeros hijos, Lucas fue padre biológico de Everest, nacida en 2013. La llegada de Everest fue un cambio en la vida del director, quien ya había formado una familia a través de la adopción, demostrando que la paternidad es una experiencia que se puede vivir a plenitud en distintas etapas de la vida.