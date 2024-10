En el marco del Día de la Diversidad Étnica y Cultural, el 12 de octubre llegó a la pantalla de Canal Capital la serie Las Visitantes, una producción dirigida por Edgar Deluque y escrita por Yurieth Romero, que expone la vida de mujeres caribeñas enfrentando realidades complejas y desafiantes.

Los televidentes conocieron estas historias, que reflejan la lucha diaria de mujeres invisibilizadas en la sociedad que también está disponible en su canal de YouTube.

La serie, producida por La Caracola Films en colaboración con la Corporación Manos Visibles, no solo se enfoca en los desafíos que enfrentan estas mujeres, sino que también incluye temas como el impacto de la prisión en las familias y la representación de la comunidad LGBTIQ+.

‘Las Visitantes’ trae a la pantalla una propuesta visual y narrativa que busca dar voz a historias que raramente se abordan en la televisión colombiana.

La serie “se convierte en una voz poderosa para la representación de historias auténticas y necesarias en nuestra sociedad”, destacando su compromiso con la inclusión y la diversidad.

Saray Rebolledo, una de las protagonistas de la serie, comparte lo emocionante que ha sido formar parte de este proyecto, especialmente como mujer negra y caribeña.

“Es súper importante que se sigan generando este tipo de espacios en el audiovisual, donde las personas negras tengamos este tipo de participación”, comenta. “Ya no somos o pasamos a ser papeles pequeños, donde nuestra participación sea casi que nula o muy encasillada en cierto tipo de participación, como esclavos o sirvientes”.

La serie no solo narra historias de mujeres que enfrentan la adversidad, sino que lo hace desde una óptica que permite a los personajes ser el centro de la narrativa. Saray interpreta a Katerina, un personaje que, según ella, fue todo un reto.

“Katerina es un personaje muy intenso, muy alejado de lo que soy. Recuerdo que en el segundo día de rodaje llamé a mi casa y dije: ‘no creo que vaya a poder con esto’. Fue un proceso creativo muy lindo porque tuvimos el privilegio de tener un tiempo grande de ensayo, lo que no siempre ocurre, así que pudimos construirla poco a poco”.

El estreno de Las Visitantes en esta fecha no fue casual. En palabras de los creadores, la serie se enmarca perfectamente en la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural, un día que destaca la importancia de la inclusión y el respeto por las identidades que conforman la riqueza de Colombia.

Para Rebolledo, este proyecto fue un encuentro del destino. “Yo estuve en un cortometraje que se llama Flores del otro patio, que se presentó en Santa Marta, y justo ahí estaba el director y la guionista. Me vieron, consiguieron mi número y me mandaron el casting. Lo grabé y, días después, el productor me llamó para decirme que les había gustado, que había pasado”.

Así comenzó la aventura de Saray como Katerina, una mujer fuerte y resiliente cuyas historias cautivarán a la audiencia.