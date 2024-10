El músico británico Liam James Payne, reconocido compositor y guitarrista, y exintegrante de la famosa banda One Direction, falleció trágicamente este miércoles 16 de octubre. El artista, de 31 años, cayó desde el tercer piso del Hotel Casa Sur, ubicado en Palermo, Buenos Aires.

Fuentes policiales le habrían confirmado a medios locales que el lamentable hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando un llamado al 911 alertó sobre un hombre agresivo que presuntamente podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol. De inmediato, personal de la Comisaría 14B acudió al lugar, en la calle Costa Rica 6032, pero a su llegada, el equipo médico del SAME constató su fallecimiento.

“A las 17:04, a través del sistema 911, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casasur. A las 17:11, arribó un equipo de cercanía del SAME, comprobó el fallecimiento de este hombre y después nos enteramos de que era cantante”, dijo el director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti a medios locales.

Crescenti precisó que “no hubo posibilidad de hacer nada. De acuerdo con lo que vio el equipo tenía fractura de base de cráneo, lesiones gravísimas. Después viene la pericia respectiva y la autopsia”.

Liam Payne, quien se hizo mundialmente famoso como miembro de One Direction, continuó su carrera como solista tras la disolución del grupo, cosechando éxitos en la música pop y colaborando con destacados artistas.

Su inesperada muerte ha generado conmoción en la industria musical y entre sus millones de seguidores alrededor del mundo, quienes expresan su tristeza a través de redes sociales.

Las autoridades están investigando las circunstancias que rodean el incidente, mientras el mundo llora la pérdida de una de las figuras más reconocidas de la industria.

De aspirante a atleta olímpico a estrella del pop internacional

La historia de Payne en la música comenzó tras su participación en el programa de talentos The X Factor en 2010. Originalmente, Liam audicionó como solista, pero no fue seleccionado para continuar en esa categoría.

Fue la jueza Nicole Scherzinger quien sugirió que formara un grupo junto a otros participantes: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Así nació One Direction, apadrinado por Simon Cowell. Aunque no ganaron el programa, llegando solo al tercer lugar, firmaron un contrato con el sello Syco, que catapultó su carrera.

Antes de que la música dominara su vida, Liam tenía aspiraciones deportivas. Soñaba con ser corredor olímpico y se entrenaba todos los días desde muy temprano. Sin embargo, su talento para el canto, descubierto en su escuela, lo llevó por un camino diferente cuando fue rechazado por un equipo deportivo. Esto lo impulsó a dedicarse de lleno a la música.

A lo largo de su carrera en One Direction, Payne no solo se destacó por su voz, sino también por sus habilidades como compositor. Participó en la creación de varios éxitos del grupo, como “Taken”, “Everything About You” y “Last First Kiss”, que formaron parte de los álbumes Up All Night y Take Me Home. La banda rápidamente se convirtió en un fenómeno global, marcando una generación de fanáticos y dejando una huella imborrable en la industria musical.

Payne nació en una familia trabajadora, siendo el menor de tres hermanos. Desde su nacimiento, enfrentó serios problemas de salud, ya que solo uno de sus riñones funcionaba correctamente.

Esto lo obligó a pasar largos periodos en el hospital, recibiendo hasta 32 inyecciones diarias para mantener su salud estable durante sus primeros años. Pese a estas dificultades, Liam creció con una gran fortaleza que lo llevó a superar los obstáculos tanto en su vida personal como en su carrera.

En su adolescencia, sufrió acoso escolar, lo que lo motivó a aprender boxeo para ganar confianza y defenderse. Además, perfeccionó sus habilidades artísticas al unirse a un grupo de artes escénicas en Wolverhampton, donde por primera vez se presentó ante un público. Esto marcó el inicio de su formación musical, que continuó en la City of Wolverhampton College, donde estudió tecnología musical.