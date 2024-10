Silvestre Dangond, la súper estrella de la música vallenata en la actualidad, sigue en firme su proceso de internacionalización. El cantauitor guajiro ha unido su talento junto al de Pitbull y la colaboración del jugador de los Mets, José Iglesias, conocido como “Candelita”, participando en el remix de la canción OMG.

El tema ha ganado una gran popularidad desde que Iglesias la interpretó tras una victoria de los Mets el pasado 28 de junio. Ahora, es un himno en los juegos del equipo, sonando cada vez que se batea un jonrón, y energiza a los fanáticos en el estadio.

El remix de OMG se lanzó oficialmente el 11 de octubre, continuando con el legado de Silvestre como un artista versátil que conecta con el público en diferentes géneros y escenarios.

“Hay que dar gracias por un día más de vida/Por los amigo’ que son pocos hoy en día/No hagas el mal porque todo se te vira/Un día ‘tás abajo y otro pa’rriba/Sueños que cumplir y yo voy a mí/Puede que esté crazy pero no lazy/Y hasta lograrlo voy a seguir”, se le escucha cantar a Dangond.

El coro ha sido muy pegajoso y no para de sonar en cada juego de los Metropolitanos de Nueva York. “Oh my God/Todo lo malo échalo pa’llá/Oh my God/Dame salud y prosperidad”

Continuando con su gira de conciertos, que lo ha llevado a presentarse en importantes escenarios de países como Colombia, Estados Unidos, Argentina, Perú, Panamá y Chile, entre otros. Este fin de semana ofreció en Villavicencio tremendo concierto en el marco de las festividades locales. Pero además, llegó a Girardot en el cierre del Reinado del Turismo.

Retoma su Tour por Norteamérica

Tras un emocionante recorrido por Latinoamérica y varias ciudades de Estados Unidos, Silvestre retoma su gira por Norteamérica este 17 de octubre en Salt Lake City (Eccles Theatre, seguido por un esperado show en Los Ángeles el 18 de octubre (The Novo). El cierre triunfal de este tour está programado para el 6 de diciembre en el icónico Kaseya Center de Miami, donde promete una noche inolvidable para sus fans.

Además de sus éxitos en vivo, Silvestre celebra una nueva nominación a los prestigiosos Latin GRAMMY en la categoría “Mejor Álbum Cumbia/Vallenato”, gracias a su más reciente producción discográfica, Ta Malo. Este álbum marca un hito más en la destacada carrera del artista, quien ya ha sido galardonado en dos ocasiones anteriores y cuenta con más de 12 nominaciones previas.

Con su talento y energía inigualables, Silvestre Dangond sigue consolidándose como uno de los exponentes más importantes de la música vallenata y un artista de renombre internacional.