“Me voy a dedicar al fútbol profesional, es un sueño frustrado, y lo voy a intentar a ver qué pasa. Ahora la novela de Rigo está nominada a los Premios Emmy, es una locura, pero mi objetivo es ser futbolista profesional. Nada se pierde, usted sabe que soy muy loco pero me gusta hacer las cosas”, confesó en una entrevista a El Colombiano

El deportista indicó que en el 2025 ya se retirará de las pistas y se dedicará a otros proyectos deportivos, sociales y audiovisuales.

Igualmente, sus seguidores les causaron gracia su revelación de convertirse en futbolista, porque él hace bromas en varias ocasiones y esta podría ser una de ellas.

Y es que la vida de Urán fue dura y quedó plasmada en su más reciente serie de televisión llamada ‘Rigo’, una creación que se basó en su realidad. El ciclista en estos momentos se encuentra alejado de las competencias, pues sufrió en la Vuelta a España una fuerte lesión.

Urán se fracturó en el trocánter mayor de su cadera izquierda. “Cómo ciclista creo que ya ha llegado el momento que decir ‘Hasta aquí llegamos’”, declaró.

El natural de Urrao, Antioquia, ha sido un referente en el ciclismo colombiano, y en dos ocasiones fue subcampeón del Giro de Italia (2013 y 2014) y en una del Tour de Francia (2017). En el 2012 se llevó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres.

“El ciclismo me lo ha dado todo a mí, y como empresa y familia aprendimos que si íbamos a hacer algo, lo íbamos a realizar bien. Entonces el respeto que yo siento por mi deporte es muy grande. Obviamente hay que agradecerles mucho a los seres queridos, entre ellos a mi esposa Michelle, y a quienes me apoyaban para que solamente me enfocara en ser ciclista”, finalizó diciendo en la entrevista del medio.