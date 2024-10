La Banda del 5 tuvo que suspender su concierto en las ferias y fiestas del municipio de Puerto Wilches, ubicado en Santander, la madrugada del pasado lunes 14 de octubre 2024, cuando celebraban los 116 años de historia del municipio.

El hecho se dio, según personas que estaban presentes, porque las personas estaban en apoyo logístico tuvieron un inconveniente con el equipo organizador del evento y terminó en una fuerte riña.

Ingenieros, producción y coordinadores del grupo musical tuvieron una pelea verbal con organizadores del concierto en el municipio santandereano, señaló el diario El Pilón.

Pelea en concierto de La Banda del 5 en Puerto Wilches



Un incidente bochornoso ocurrió en un concierto de La Banda del 5 en Puerto Wilches, Santander. Integrantes de la agrupación se pelearon con un trabajador, identificado como Iván Mantol, después de que el sonido se fue… pic.twitter.com/L7iU7IMXYF — #MiTvCanal20 📺 (@MiTVCanal20) October 15, 2024

Al parecer la pelea habría iniciado porque los organizadores del evento apagaron el sonido y le impidieron a la producción del grupo hacer pruebas momentos antes de la presentación.

Los asistentes del evento grabaron el momento cuando iniciaron la riña, y las imágenes se hicieron virales en las redes sociales.

¿Qué señaló la banda sobre la riña presentada en su concierto?

La agrupación publicó en sus redes sociales un comunicado donde lamentó lo ocurrido y manifestaron que por “problemas técnicos con el equipo de producción, lo que dio lugar a actos desafortunados que afectaron el desarrollo del show”.

Además, sostuvieron que ellos estaban dispuestos a dar una presentación de lujo, pero que los hechos influyeron en esta ocasión. Ofrecieron disculpas y además se comprometieron en que seguirán dando lo mejor de ellos y prometen dar espectáculos de primera.

Instagram @labandadel Comunicado de la Banda del 5 tras el incidente.

“Aunque La Banda del 5 estaba lista para brindar su mejor espectáculo, estos incidentes, ajenos a nuestro control, influyeron en la experiencia del público”, dijo el grupo conformado en el barrio 5 de noviembre de Valledupar.

Agradecieron a todos por asistir al evento. “Queremos agradecer a quienes asistieron por su comprensión y apoyo. Nos comprometemos a seguir trabajando para evitar este tipo de situaciones y garantizar que futuros eventos cumplan con las expectativas de todos”.

Asimismo, la Alcaldía Municipal de Puerto Wilches, publicó en sus redes sociales videos de los artistas cantando en medio de la lluvia.

Hasta ahora, no se ha conocido en concreto el motivo de los hechos, pero se rumora que la molestia venia de antes, porque el manager del grupo no quedó conforme con la posición de la banda en el concierto, pues quedaron después de Poncho Zuleta y Churo Díaz. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada.