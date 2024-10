Alegría, tristeza, nostalgia, amor y sorpresa fueron algunas de las emociones con las que Residente reivindicó este sábado su conexión con los bogotanos, que se dejaron llevar por los clásicos de Calle 13 y la música más nueva del puertorriqueño.

Al ritmo de la cumbia ‘Colombia tierra querida’, de Lucho Bermúdez, los músicos saltaron al escenario y luego salió, muy elegante, Residente, que se paró frente a un atril y arrancó el concierto, con los ojos cerrados, con su canción más personal: ‘René’, acompañado en la letra por la multitud que llegó al Movistar Arena.

Luego René Pérez Joglar, como se llama el artista puertorriqueño, animó al público con ‘Pecador’, ‘Quiero ser baladista’ y ‘BZRP Music Sessions #49′.

Sin embargo, sus seguidores estallaron en júbilo con ‘El baile de los pobres’, ‘No hay nadie como tú’ y ‘La cumbia de los aburridos’, tres clásicos de Calle 13 que fueron cantados de principio a fin por los asistentes que saltaron y se contagiaron de la buena energía de su anfitrión.

Gracias Colombia tierra querida ❤️ pic.twitter.com/4uEwPlbzx6 — Residente (@Residente) October 13, 2024

El puertorriqueño no habló mucho, pero cuando lo hizo reivindicó la educación pública gratuita y las denuncias que ha hecho el Gobierno colombiano, defensor de la causa palestina, sobre “los crímenes en Gaza”.

El artista de 46 años llevó a lo más alto al público con ‘Atrévete-te-te’ y ‘El aguante’, que hicieron a los asistentes sacar sus celulares para grabar mientras cantaban.

Residente siguió así recorriendo sus 20 años de carrera y luego apeló a su lado más romántico con ‘Muerte en Hawái’ y ‘La vuelta al mundo’, en las que muchas parejas se abrazaron y vivieron un momento especial.

Sin embargo, el momento más emotivo arrancó con la frase: “El 12 de octubre no lo podemos olvidar, la masacre”. Empezó a cantar ‘Latinoamérica’ y se puso en el cuello las banderas de Colombia, Brasil y Costa Rica que le lanzó el público.

“Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores”, cantó la multitud, a la que el artista miraba impresionado.

El concierto, que hace parte de la gira ‘Las letras ya no importan’, tuvo otros momentos especiales con ‘Ojos color sol’ y ‘Desencuentro’, que precedieron la fiesta que desataron ‘Fiesta de locos’ y ‘Vamo’ a portarnos mal’.

Residente culminó así un show de dos horas en el que los gritos de alegría fueron ensordecedores y el público le recordó al puertorriqueño que con el paso de los años el cariño cada vez es mayor.