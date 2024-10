Un Me Too en la industria musical, eso es lo que ha desatado la estrella del Rap y productor estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs, de 54 años de edad, también conocido por generaciones anteriores como Puff Daddy.

El reconocido magnate de la música y empresario enfrenta múltiples demandas por abuso sexual y maltrato, que han sacudido tanto su vida personal como su carrera profesional. Las denuncias, que incluyen abuso sexual, emocional y agresiones físicas, han puesto al rapero como protagonista de uno de los escándalos más grandes de la industria del entretenimiento en los últimos tiempos.

El 18 de mayo de este año, se le empezó a caer la estantería a Daddy, luego de que se conociera un video en el que aparecía en los pasillos de un hotel golpeando y arrastrando a su expareja, la también cantante de R&B Casandra Ventura, conocida como Cassie, quien en noviembre de 2023 ya había demandado por abuso sexual y físico al intérprete de Last Nigth.

La cantante y modelo detalló en su demanda que, durante su relación de más de una década, fue sometida a abuso físico y psicológico constante. Según la denuncia, Combs la obligaba a consumir drogas y a participar en actividades sexuales con otras personas, grabando estos encuentros sin su consentimiento. También describió episodios de violencia física, especialmente cuando interactuaba con otros hombres.

EFE Su exnovia Cassie fue la primera en denunciarlo, lo que desencadenó una ola de 120 demandas.

Otras 120 denuncias

El caso de Cassie se resolvió rápidamente con un acuerdo extrajudicial, lo que impidió que la demanda llegara a juicio, pero no se han hecho públicos los términos del acuerdo. Este caso abrió la puerta para que otras víctimas se animaran a hablar, lo que generó una ola de denuncias que hasta hoy no ha parado, y suman 120. Entre los denunciantes se encuentran unas 25 víctimas que eran menores de edad, apenas niños, cuando Combs, supuestamente, abusó de ellos. Por todo lo anterior, se puede hablar ya de un Me Too musical.

Entre las acusaciones se destaca la demanda de una mujer identificada como Thalia Graves, quien afirmó haber sido drogada y violada por Combs y su guardaespaldas en un estudio de grabación en hechos ocurridos en 2001.

Además, participantes de su reality show Making the Band, como Dawn Richard, han señalado que durante la producción fueron sometidas a un trato abusivo y condiciones laborales extenuantes. Richard describió sesiones de ensayo interminables y maltrato verbal, lo que afectó tanto su salud física y mental.

Todas estas demandas han repercutido en el mundo del entretenimiento, por lo que a esta figura que empezó a hacerse famosa en la década de los 90, y se convirtió en el padre musical de cantantes como Usher y Justin Bieber, se le cayeron proyectos y otra serie de negocios. Tanto así que se canceló un reality que iba a girar alrededor de su vida.

En febrero de 2024, el productor Rodney Jones también demandó a ‘Diddy’ por presunta agresión sexual. Jones aseguró que, durante la producción del álbum The Love, Combs habría tenido comportamientos indebidos con él. También hubo señalamientos sobre presuntamente drogar y violar personas.

El 25 de marzo de 2024, autoridades realizaron allanamientos en las casas de Combs en Miami y Los Ángeles. El propósito era recopilar información de los casos en curso, y se llevaron muchas sorpresas, entre ellas, encontraron unas mil botellas de aceites para bebés y juguetes sexuales que utilizaba durante sus orgías y famosas Fiestas Blancas.

EFE Diddy se convirtió en el padre musical de estrellas como Justin Bieber.

Tras las rejas

Dos meses después del allanamiento a sus residencias, una nueva demanda llegó en su contra por los mismos motivos. En este caso, la demandante fue una modelo llamada Crystal McKinney.

El pasado 13 de septiembre se dio otro suceso mediático, y es que Dawn Richard, exintegrante del grupo Danity Kane interpuso acciones legales contra Combs. Richard afirmó que el rapero presuntamente le hizo tocamientos indebidos.

El suceso que le dio la vuelta al mundo fue su detención. Ocurrió el pasado 16 de septiembre en Nueva York. La justicia le negó la libertad bajo fianza y le ordenó ir a prisión, mientras se adelantan las investigaciones. A ‘Diddy’ se le señala, aparte de abuso sexual, por los cargos de secuestro, trabajo forzado y soborno.

Un antecedente

El productor cinematográfico Harvey Weinstein, que cumple 16 años de cárcel, ha sido denunciado por unas 80 mujeres. Combs ya lleva 131 denuncias, pero los abogados texanos que presentaron las últimas 120 afirmaron que en apenas 10 días habían recibido hasta 3.285 llamadas de personas que aseguran ser sus víctimas.

Si el caso de Weinstein provocó hace siete años un terremoto en las redes y en las calles, dando vida al movimiento Me Too, el de Combs, que seguirá creciendo, puede incluso a llegar a superarlo en impacto. “Para mí, de hecho, es una continuación del Me Too”, argumenta Laura Palumbo, quien lleva 15 años como portavoz del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual (NSVRC, en sus señas en inglés). “Todavía queda mucho más que añadir a ese caso, en muchos contextos: en la industria musical, en campus universitarios”, opina la experta.

SARAH YENESEL/EFE El 5 de mayo de 2025 ha sido fijado el inicio del juicio contra el artista, el cual podría extenderse durante todo un mes.

Ya tiene fecha de juicio

El 5 de mayo de 2025 será el día en que arrancará en Nueva York el juicio contra Diddy por tráfico sexual, y se espera que se extienda durante un mes, aunque la Fiscalía federal advirtió de que podría prolongarse porque podrían presentar más cargos contra el artista de Hip-Hop.

Este jueves tuvo su primera audiencia, tras ser detenido, ante el juez Arun Subramanian en la corte federal para el distrito sur en Manhattan, donde será juzgado por los delitos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, por los que se declaró no culpable.

Mientras se resuelve su situación jurídica, el afamado cantante permanecerá en la prisión federal en el distrito de Brooklyn, donde están otros famosos reos como el exsecretario de Seguridad Nacional de México, Genaro García Luna, que será sentenciado este mes, o el rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fiedm, que cumple su condena.

La fiscal del caso Emily Johnson dijo al juez que el pasado marzo también se envió una citación a la compañía de Diddy, Combs Global, que todavía está entregando registros a la Fiscalía.

La Respuesta de Diddy

Ante la gravedad de estas acusaciones, Combs ha negado cualquier implicación en los actos descritos. A través de sus abogados, ha defendido su inocencia, argumentando que las demandas son un intento de extorsión y desprestigio. En un comunicado, su equipo legal calificó las acusaciones como “falsas y oportunistas”.

Cabe anotar que el artista, quien no tiene derecho a fianza, estuvo dispuesto a ofrecer 50 millones de dólares, representados en su mansión en Star Island, Miami, con un valor de 48 millones de dólares y, en conjunto, ofreció la casa de su madre, misma que tiene un valor de 2 millones de dólares. Todo esto con tal de recobrar su libertad.

Sin embargo, este caso podría derivar en una condena contundente si se comprueban las graves acusaciones, lo que marcaría un giro significativo en la vida y carrera del rapero.