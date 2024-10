La Escuela de Danzas Julie de Donado, un referente en Barranquilla y el país, volvió a demostrar su excelencia en el mundo de la danza al obtener un impresionante palmarés en la competencia y convención Addicted2Dance 2024, realizada recientemente en Pereira.

En esta edición, la academia barranquillera superó todas las expectativas al llevarse un total de 59 premios en las categorías Diamante, Oro y Plata, posicionándose así como la cuarta institución Premium de Colombia. Este destacado desempeño le valió a la escuela una beca que le permitirá representar a la Nación en una competencia internacional a mediados de 2025 en Cancún, México.

Con 42 puestas en escena, 10 coreografías grupales, 10 dúos y el mismo número de solos, la delegación barranquillera demostró un nivel técnico y artístico excepcional. Julie de Donado, directora y fundadora de la Escuela, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos y destacó la dedicación de sus alumnas y profesores.

Cabe resaltar que entre 278 puestas en escena de diferentes academias del país, el grupo de flamenco de la capital del Atlántico alcanzó el lugar número 4, lo que le dio la distinción como la cuarta escuela premium del país.

Cortesía Academia Julie de Donado El talento barranquillero se hizo sentir en Pereira.

Además, cinco alumnas de Julie fueron escogidas para formar parte de las clases maestras en el show de clausura en las modalidades de Ballet, Latin Jazz, Improvisación y Mejor Solo del evento. Ellas fueron: Silvia Mercado, Camila Castro, Camila Navarro, Valeria Sojo y Alejandra del Castillo.

“La escuela mantuvo un nivel parejo de calidad, elegancia y técnica. Me parece que el jurado tuvo en cuenta eso y a las niñas las calificaron de acuerdo a la destreza que mostraron en el escenario”, aseguró Julie.

Entre los logros más destacados, en los premios grupales la Escuela consiguió 20 copas: una de Diamante, ocho de Oro y una de Plata que ahora engrosan la vitrina ganadora de la academia.

En esa línea ganadora, la joven Valeria Vives se destacó al ejecutar uno de los cinco mejores solos del certamen.

“A mí no me interesa la cantidad sino la calidad de enseñanza. Me preocupo mucho de que el profesorado sea excelente y de que las niñas avancen”, afirmó De Donado.

En 2023 las alumnas de Julie participaron en el All Dance, Campeonato Oficial de Todas las Danzas en el Mundo, que se realizó en Punta Cana, República Dominicana. Allí, la representación barranquillera alcanzó 80 premios y 5 menciones, en las 84 categorías en disputa, destacándose como una de las mejores del continente americano.