En agosto pasado el colombiano Daniel Arenas dio por terminado su ciclo en el reconocido programa matutino ‘Hoy Día’, de ‘Telemundo’, en medio de rumores que indicaban que no se había tratado de una renuncia, sino de un despido.

Pese a que el actor de telenovelas como ‘Corazón indomable’, ’Teresa’ y ‘Despertar contigo’, entre otras, se despidió del programa en medio de abrazos con sus compañeros y un mensaje de gratitud con el canal por haber confiado en su talento y carisma, en redes sociales los internautas especulaban sobre las verdades razones de la salida de Arenas de ‘Hoy Día’.

Una de las versiones señalaba al mexicano Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, de haber pedido su renuncia tras las palabras que Arenas le dedicó al anuncio de la relación entre la joven cantante con Cristhian Nodal.

Las declaraciones de Daniel Arenas que según los internautas habían molestado a Pepe Aguilar tuvieron que ver con la polémica por supuesta infidelidad por parte de Cristhian Nodal contra su expareja Cazzu, con quien tiene una hija.

Daniel señaló en ese momento que no estaba de acuerdo con consentir una infidelidad, que no lo veía bien.

Sin embargo, todos esos rumores se acabaron cuando ‘Telemundo’ publicó un comunicado en el que explicó que Arenas se fue por decisión propia y no porque le terminaron su contrato.

Días después de su salida del programa, el actor colombiano se pronunció a través de sus redes sociales para reiterar que no lo habían despedido.

“Hoy hace una semana y por voluntad 100 % propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué, siempre he dicho que mi Dios me puso ahí y que si venía de él, era porque tenía un propósito muy poderoso”, indicó en la publicación.

Daniel Arenas reaparece tras su salida de Telemundo

Este jueves 10 de octubre Daniel Arenas compartió con sus seguidores de Instagram algunos detalles de cómo es su vida actual.

Aunque no ha confirmado si está trabajando en algún nuevo proyecto, ya sea personal o en televisión, el actor sí reveló que continúa en Estados Unidos.

Arenas grabó varias ‘historias’ de Instagram dentro de un carro, contando que se encontraba en la ciudad del Doral, en el condado de Miami-Dade en Florida (EE. UU.).

“Hola, ¿cómo estamos?, qué rico saludarlos. Bueno, les cuento que hoy estoy aquí llegando una vez más a relajarme a uno de mis sitios favoritos aquí en Doral (Miami). Hace como mes y medio o un poquito más tuve mi primera visita a ese lugar delicioso y por eso estoy repitiendo, porque me encanta. Vamos a ver qué me tienen, con qué me sorprenden”, expresó Arenas.

Muchos de los seguidores del actor y presentador tenían la esperanza de que tras su salida de ‘Telemundo’ regresara a Colombia junto a su pareja, la exreina de belleza Daniela Álvarez.

A pesar de que no suelen mostrarse muy seguido juntos en redes sociales, la pareja no ha terminado su relación. A ambos se les ha visto haciendo comentarios románticos en las publicaciones recientes del otro.