No es Shakira, ni intenta serlo, pero si está desatando un fenómeno similar al de la barranquillera, enloqueciendo a sus seguidores por donde quiera que vaya.

Se trata del Churo Díaz, quien el pasado 28 de septiembre batió todos los récords establecidos en el Parque de la Leyenda Vallenata, donde llenó de punta a punta este recinto sagrado para este género musical, mientras miles de personas se quedaron afuera sin la posibilidad de asistir al lanzamiento en vivo de El Fuete, la más reciente producción de Jorge Iván ‘el Churo’ Díaz.

Fue una noche inimaginable para este hijo de Urumita, quien se ha llenado de requisitos para soñar en grande y por eso ahora quiere replicar este lanzamientos en distintas ciudades de Colombia. En rueda de prensa realizada la noche de este miércoles en la capital atlanticense, el cantante guajiro anunció que una de las primeras ciudades en las que se replicará el evento es Barranquilla, donde se encontrará con El Churismo, con esa marea azul.

En esta ciudad la cita será el próximo domingo 10 de noviembre en el Salón Jumbo del Country Club. “Es puente festivo, así que no hay excusas paraa no asistir, traeremos toda la producción que utilizamos en el Parque de la Leyenda para ofrecer un evento de altura, proximamente saldrá la boletería a la venta y la idea es que nos sigan apoyando en estos 20 años de carrera que estamos celebrando con un buen álbum que está sonando en la calle, eso me tiene muy contento”, expresó El Churo.

En su diálogo con EL HERALDO se refirió a esas sensaciones que tuvo al ver el Parque de la Leyenda a reventar. “Las piernas me temblaban, yo no sabía si reír o llorar, porque vi mucha gente afuera que se quedó sin la posibilidad de entrar. Una vez en tarima di lo mejor de mí y ofrecimos un lanzamiento histórico. Esto nos da pie para soñar en grande, quiero ir por varias ciudades, especialmente quiero conquistar el interior del país, porque en la costa tenemos un terreno bien ganado, pero la idea ahora es llenar escenarios grandes en Bogotá, Medellín, El Eje Cafetero, Bucarmanaga, en esa tarea es que estamos trabajando con nuestro equipo de trabajo”.

Un álbum equilibrado

Sobre su nuevo álbum titulado El fuete, lo describió como “un álbum equilibrado”. “Soy fiel a mi estilo, son 20 años de carrera y modestia a parte tengo la virtud de tener mi propio estilo, soy un hibrido entre dos generaciones que ha sabido hacer buen vallenato, a mí no me pueden decir que lo que hago es salchipapa, no señor, yo he defendido el legado que me dejó mi padre Adaníes Díaz y lo he hecho de una manera muy respetuosa y profesional. Tenemos canciones que gustan mucho como El Fuete o Estamos mejor que están compitiendo entre ellas mismas por la sintonía y eso es motivante, porque sabemos que proximamente en la radio sonarán muchas más, a los jóvenes les gusta, pero también a esos churistas que han seguido mi carrera hace dos décadas”.

Por su parte el acordeonero Elías Mendoza dijo “estar atravesando por su mejor momento” y que ha trabajado con disciplina para lograrlo. “No ha sido tarea fácil llegar hasta aquí, son 12 años como fórmula musical del Churo Díaz y nos hemos entendido en este proyecto que tien su marca propia, porque soy un acordeonero con un estilo marcado gracias a Dios y eso la gente me lo reconoce”.