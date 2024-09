Este jueves ha sido el día elegido para que el estudio Lionsgate estrene el primer tráiler de Bailarina, el spin-off de la saga John Wick. La película está protagonizada por Ana de Armas, una asesina entrenada para enfrentarse a la Alta Mesa en su búsqueda de venganza.

El tráiler ofrece un adelanto de las escenas de acción, junto con la participación de un elenco que incluye a Keanu Revees, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick y Norman Reedus.

La trama muestra a una niña a la que le han asesinado a su padre y que decide entrenarse para buscar vengarse de quienes cometieron el crimen. Para ello recurre a técnicas de uso de cuchillos, de pistolas, armas de largo alcance, granadas y karate. Incluso cuando empieza a correr su fama, recurrer al propio John Wick para pedirle consejos, pero este le dice que ya ella “lo sabe todo”.

Ana de Armas, actriz cubana, ha destacado en la industria cinematográfica internacional con interpretaciones memorables en películas como Blade Runner 2049, Knives Out y la entrega de James Bond, No Time to Die. Su talento y versatilidad la han consolidado como una de las figuras más prominentes de Hollywood, y ahora asume el papel principal en Bailarina.

Ballerina, dirigida por Len Wiseman, se sitúa entre los eventos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum y John Wick: Capítulo 4. La película expande el universo de John Wick con una nueva narrativa.

La película será estrenada el año entrante, mientras este abrebocas ha dejado a muchos boquiabiertos por la alta dosis de acción y por la belleza de la actriz cubana que sigue seduciendo al público.

Ana de Armas dará vida a la bailarina que vimos en John Wick 3: Parabellum cuando el personaje de Keanu Reeves busca la ayuda de la Directora (Anjelica Huston). Por desgracia, ayudar a Baba Yaga hizo que el ballet de la Ruska Roma sufriese un brutal asalto de las fuerzas de la Alta Mesa.

Eve, el nombre de la bailarina que interpretó Unity Phelan en 2019 y que ahora encarna Ana de Armas, sobrevive al ataque, pero no así su “familia”, por lo que iniciará una venganza salvaje contra quienes le arrebataron a sus seres queridos.