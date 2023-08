¿Por qué las mujeres mueren de infarto más a menudo que los hombres?

¿A qué se debe esta discrepancia? Uno de los motivos es que los síntomas difieren entre hombres y mujeres. La cardióloga Tiefenbacher explica que las mujeres suelen tener síntomas menos evidentes, como falta de aire, sensación de tirón en los brazos, fatiga inexplicable, ansiedad, sudoración, náuseas o vómitos, así como dolor en la parte superior del abdomen o en la espalda. En el caso de las mujeres, el dolor torácico típico de los hombres no suele estar en primer plano.

Ya en los años 90, un cardiólogo estadounidense describió el síndrome de "Yentl".

El nombre hace referencia a un relato de Isaac Bashevis Singer, que fue llevado al cine por y con Barbra Streisand: una chica se disfraza de hombre para que la tomen en serio. El cardiólogo estadounidense había descubierto que las mujeres con infartos recibían ayuda más rápido si describían los síntomas típicos masculinos.

Según Tiefenbacher, en los estudios de medicina y en las formaciones se hace cada vez más hincapié en las diferencias de género. La catedrática está convencida de que "esto mejorará con las nuevas generaciones". Sin embargo, lo más posible es que tampoco lo suficiente, ya que estudios realizados en Estados Unidos y Polonia han demostrado que es más frecuente que no se reconozcan los síntomas cuando las mujeres con un infarto acuden a un médico varón más joven en lugar de a una cardióloga.

No obstante, los déficits de la medicina son solo una cara del problema: la otra son las propias mujeres. Las mujeres mayores, en particular, suelen dudar mucho más que los hombres hasta pedir ayuda, y muchos estudios así lo demuestran. "Las mujeres llaman al médico de urgencias por sus maridos, padres y hermanos cuando estos tienen síntomas de infarto, pero no por ellas mismas", resume la Sociedad Europea de Cardiología en un estudio relizado en 2019 por un equipo polaco.

Un estudio del Centro Alemán de Investigación Cardiovascular (DZKH) llegó a una conclusión similar en 2017: las mujeres mayores tardan una media de cuatro horas y media en llegar a urgencias; cuando se trata de jóvenes, algo menos de dos horas y media.

En el caso de los hombres mayores de 65 años, el tiempo transcurrido asciende a tres horas y media, y en el de los jóvenes, a tres horas. "Esto significa que se pierde un tiempo valioso para reabrir los vasos sanguíneos ocluidos y limitar el daño al músculo cardíaco", afirma la DZHK.