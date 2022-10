“Yo no estoy enseñando algo que no sepan, sino refrescando cosas”: Comesaña

En forma de aclarar un poco lo expresado el domingo pasado cuando le preguntaron por Nelson Deossa, el colombo-uruguayo explicó que, si bien conoce al futbolista, todavía no conoce al “ser humano” por lo que es difícil para él saber más del jugador.

“Yo conozco a Deossa, pero no conozco la persona, al ser humano. No sé con quién vive, cómo vive. No sé qué quiere en Junior ni a dónde quiere llegar, no sé qué piensa del juego. No lo conozco, pero ya lo conoceré. Ojalá Nelson venga contento de la Selección porque recibió una enseñanza”, expresó.