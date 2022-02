“Tenemos una nómina amplia, en la que tenemos que rendir”: Yesus Cabrera

“El profe (Juan Cruz) ya me conocía, yo también a él. Tuve tiempo fundamental para la adaptación. Estoy en mi Región y eso me ha ayudado mucho. Yo en lo personal me he sentido bien, evolucionando poco a poco. Los compañeros están agarrando la idea del profe y eso es lo importante”, manifestó el centrocampista bolivarense.

“El profe sabrá por qué lo hace. Estamos en una nómina amplia, en la que tenemos que rendir y dar el máximo. Todos estamos preparados para entrar y dar lo mejor en el campo. Seguir por la misma tónica que tenemos de local, tratar de tener un juego intenso, no importa que sea de local o visita y tener esa frecuencia para poder llevar la pelota al arco rival”, agregó.