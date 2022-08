“Ya no me tiemblan las ‘paticas’”: Walmer Pacheco

¿Qué pasó? ¿Qué ha cambiado? Wálmer tiene clara las respuestas y lo que debe seguir haciendo para volver a ser el lateral con proyección de Selección que en algún momento fue.

“Entendí que uno tiene que descansar. Pensé que Barranquilla era como Bogotá, que me recuperaba mucho más rápido. Allá no sufría tanto. Aquí la humedad es brava, llegué a pensar 60 kilos y mi peso ideal es 65. Esas cosas me pesaron mucho”, expresó.

El lateral confesó que estando acá entendió que la presión y la exigencia en Junior es distinta y tuvo que buscar a una persona para trabajar mucho la parte mental.

“Me hice fuerte mentalmente. Quizá venía de un club donde no tenía tanta presión, como era Equidad, y al llegar aquí, al ver que no agarraba mi nivel, me costó bastante desde lo mental. Gracias a Dios conseguí una persona que me ayudó a salir de ese bache”, dijo guardándose el nombre.

“Hubo un cambio demasiado brusco, lo que era Equidad a lo que es Junior. Me desubiqué un poco cuando llegué, pero logré encontrar a esa persona que me está haciendo crecer, me está ayudando a confiar en mí, a entrenarme mejor”, agregó.

Uno de los aspectos que destaca hoy de su fútbol es la parte física. Se siente más fuerte en ese aspecto y eso se está viendo reflejado en su rendimiento.

“Cuando recién llegué, las piernas me temblaban, ahora me siento más fuerte en lo físico. En los dos últimos partidos de local, en el minuto 89, tiré dos alargues. Ese tipo de cosas me dan a entender que estoy muy bien físicamente. Ya no me tiemblan las paticas (risas)”, manifestó.

El lateral rojiblanca aseguró que el técnico Juan Cruz Real también ha jugado un papel importante, porque le exige más de lo que puede dar, para que no entre en zona de confort.

“El profe es una persona que vive los partidos al 100. Me exige mucho más, porque sabe que le puedo brindar más de lo que él me pide. Y yo trato de hacerlo”.

Pacheco espera que Junior pueda celebrar este domingo un triunfo en su cumpleaños 98 y poder disfrutarlo junto a la afición en el ‘Metro’.