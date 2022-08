“Uno se acostumbra a la presión de estar en un club grande”: Cristian Duarte

No está casi nunca en los reflectores. En muchas ocasiones tal vez pasa desapercibido, pero la realidad es que es una de las manos derechas de Juan Cruz Real.

Cristian Duarte, el segundo asistente técnico de Junior, salió a hablar en lugar del argentino, acerca de la presión que pueden sentir por el no conseguir los resultados, algo a lo que ya se ha “acostumbrado”.

“Los que trabajamos en esta bonita actividad del fútbol profesional cuando se está en un equipo grande como Junior la presión estará ahí todo el tiempo. Uno sabe de la responsabilidad que tiene, un día eres héroe, al otro no sirves. Uno se acostumbra a todo eso, no es que uno no sienta presión, pero se acostumbra. Yo a los chicos les digo siempre cuando se acaban los partidos que somos los mismos en las buenas y en las malas. Uno no debe estar desgastándose en pensar si te van a echar o no, no, así no es. Uno debe pasar la página siempre después de cada partido”, expresó.

El ayudante también explicó el tema de Carlos Bacca y aseguró que juegue quien juegue, todos en el grupo “están bien”.

“Sabemos la jerarquía que tiene un jugador como Carlos. Aparte de su juego, aporta su experiencia y conocimiento del juego. El grupo está bien, juegue Carlos o el que esté, todos estamos bien, porque este grupo en las buenas o malas, siempre está con una buena energía”, comentó.

“Sabíamos que Carlos podía estar para Once Caldas o para este juego del DIM. Todo dependía de cómo nos íbamos sintiendo y de lo que el jugador nos fuera marcando. Ya está a tope para que sea titular. Sinceramente no sé cómo será el resto del planteamiento del equipo, no porque no lo quiera decir, sino porque todavía estamos analizando las cosas”, agregó Duarte, quien estuvo en lugar de Real en la rueda de prensa.