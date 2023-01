“Si no se hubiese presentado lo de Juanfer, hubiese traído a Teo”: Fuad Char

Fuad Char no tuvo problemas en hablar del ‘caso Teófilo Gutiérrez’ en diálogo con EL HERALDO. El accionista rojiblanco recordó la “huelga” que lideró el jugador en su último paso por el cuadro barranquillero, pero reconoció que estuvo a punto de volverlo a traer en este mercado de pases.

El dirigente empezó la conversación contando lo que pasó previo al viaje a Chile, donde Junior se jugaría la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana en 2020.

“Teo tuvo muchos problemas con compañeros. El día que íbamos a jugar a Chile, con Coquimbo, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Teo lideró una especie de huelga discutiendo los premios y otras cosas, pero yo estuve a punto de traerlo. Si no se hubiese presentado lo de ‘Juanfer’, lo hubiese traído. El técnico lo aceptaba, pero ya con ‘Juanfer’ y con el equipo que hemos armado, ya está bueno”, contó Char Abdala

“Ellos estaban tratando de aprovechar la situación, que hubo problemas. Tuvimos medio equipo con covid. No sé. Fueron temas de esa naturaleza que pasaron en ese momento. Yo fui al estadio, el equipo estaba ahí porque se iba al aeropuerto a viajar en un chárter. Teo fue el vocero de la situación, no era él sólo, estaban Mera, Viáfara, Hinestroza, todos estaban: ‘vea, don Fuad, ya que hemos sufrido tanto, denos un premio, ¿cuánto pagan por el partido en Coquimbo?’. Pagan 500 mil dólares, les respondí. ‘Nosotros queremos esos 500 mil dólares. ¡Cójanlos!”, recordó.

Char Abdala aseguró que pese a que ese gesto generó una molestia en aquella oportunidad, eso no influyó para que se le cerrara la puerta al jugador en este mercado de pases, pese a la insistencia de una parte de la hinchada que quería ver a Teo nuevamente vestido de rojiblanco. “No, eso no tuvo que ver. Yo lo iba a traer. Si no se hubiera hecho lo de Juan Fernando Quintero lo hubiera traído. Nos hacía falta un jugador de esas características, no lo teníamos. Espero que ‘Juanfer’ nos dé esa respuesta”, afirmó.

Por último, el dirigente aseguró que no le disgustaría ver a ‘Teo’ vestido con los colores azulgranas del Unión Magdalena. “Ojalá. Él quiere seguir jugando, de pronto el año entrante lo traemos”, sentenció.