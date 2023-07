Revive vieja parodia sobre ‘Bolillo’ Gómez por actual situación en Junior

Ese momento de la parodia es el que más se ha traído a colación ahora teniendo en cuenta que Gómez expresó una frase similar hace una semana, antes del juego contra Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

“A mí me da pena con todo el mundo, pero yo me muero con los jugadores que tengo. Voy a morir con la mía, que me echen con la mía”, aseguró ‘Bolillo’ cuando le preguntaron sobre la forma de juego que viene implementando en Junior.

El margen de error del timonel paisa ante los hinchas se encuentra reducido por todas las situaciones que se presentaron durante la pretemporada y que lo tuvieron a él como protagonista: la salida de Sebastián Viera, el intento de exclusión a Carlos Bacca y la partida de Juan Fernando Quintero.