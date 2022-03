Pereira vs. Junior: prohibido retroceder

Nada de desinflarse. No importa que no jueguen hombres importantes para el ataque como Miguel Borja y el venezolano Luis ‘Cariaco’ González, quienes se enfocan en las convocatorias a Selección, más allá de que Jorge Arias y Dany Rosero, que han respondido en defensa, entren en rotación, Junior debe seguir creciendo y mejorando cuando se enfrenten al Deportivo Pereira, este domingo a partir de las 6:10 p.m., en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en el último partido de la jornada 11 de la Liga.

Prohibido retroceder para Juan Cruz Real y sus hombres. Han progresado en su fútbol y acumulan cuatro victorias (ante América, Tolima, Unión y Equidad) y un empate (ante los ‘Aseguradores’) en sus últimos cinco partidos.

Necesitan seguir consolidándose como colectivo y sumar otros tres puntos que les permitan aproximarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales en la Liga y no vivir tanto estrés por urgencia de puntos cuando llegue la hora de alternar esta competencia con la fase de grupos de la Copa Sudamericana, a la que acaban de avanzar tras imponerse 3-1 a La Equidad, el jueves pasado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Esta vez Cruz Real no tendrá el dilema de si debe poner o no juntos a Borja y Fernando Uribe. El delantero cordobés, que contabiliza cinco tantos en su regreso al cuadro tiburón, el más reciente en el torneo continental ante la escuadra bogotana, salió de ese compromiso internacional por cansancio y calambres. No hubo lesión grave.

Sin embargo, Borja hace parte de la rotación que tenía pensada el entrenador y se concentra de inmediato con la selección Colombia que encarará los dos partidos cruciales de Eliminatoria al Mundial de Catar contra Bolivia (jueves 24 de marzo, a las 6:30 p.m., en el Metro) y Venezuela (martes 29 de marzo, a las 6:30 p.m., en Puerto Ordaz).

‘Cariaco’, que está atravesando un muy buen nivel de juego, fue llamado por el técnico argentino José Pékerman al combinado vinotinto que recibirá a ‘la Amarilla’ en el estadio Cachamay y también entra en la rotación del DT rojiblanco.

Así las cosas, las puertas de la formación titular de Junior se le abren a Wálmer Pacheco, que toma el lugar de Fabián Viáfara; Germán Mera, que ocupará el puesto de Jorge Arias; Edwin Velasco, que reemplaza a Fredy Hinestroza, que se mantendrá como extremo (Gabriel Fuentes continúa lesionado); Fabián Sambueza, que sucede a ‘Cariaco’; Edwuin Cetré, que fue relegado a la suplencia en el partido anterior por la apuesta de dos atacantes de área; y a Uribe, que repite en el onceno inicialista, pero sin Borja al lado.

Hómer Martínez pasará a la zaga en lugar de Rosero y Yesus Cabrera seguiría en la alineación estelar al lado de Didier Moreno.

Los siete emergentes saldrán entre Jefferson Martínez, Nilson Castrillón, Daniel Giraldo, Carlos Esparragoza, Enrique Serje, Fabián Ángel, John Pajoy y Carmelo Valencia.

EL RIVAL. Los rojiblancos chocarán ante un adversario que encadena cuatro jornadas sin conocer la victoria, las dos últimas sin marcar gol. Los pupilos de Alexis Márquez no ganan desde el 16 de febrero cuando se impusieron en casa 2-1 a Jaguares.

Desde entonces perdieron 3-2 ante Equidad y 1-0 frente a Once Caldas, de locales; y cayeron 2-1 con Cortuluá e igualaron 0-0 ante Once Caldas, de visitantes.

En el último campeonato del año pasado, ‘Tiburones’ y ‘Matecañas’ se midieron en cinco ocasiones con saldo de dos victorias para el conjunto caribeño, una para el cuadro del Eje Cafetero y dos empates.

No obstante, el equipo risaraldense eliminó a Junior de la Copa Colombia. Será un desafío interesante en el que Junior tiene prohibido retroceder.