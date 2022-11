“Queremos en Junior un departamento médico de club grande”: Javier Fernández

R.

Realmente yo no he perdido el contacto con la familia Char. Yo tengo una empresa que es un centro de rehabilitación en Medellín. En Barranquilla también tengo una. He estado en contacto con la familia Char de manera particular. Yo veo bastantes futbolistas en los centros de Medellín de distintas ciudades. En Barranquilla ya he visto a jugadores de Junior y surgió la posibilidad. De manera coyuntural apareció Julio Comesaña, con quien ya trabajé y con quien tengo una estrecha amistad. Conversando con él, hubo alguna expresión de interés, pero yo le dije que no me interesaba volver al fútbol, que tenía un trabajo que me ocupaba todo el tiempo, pero que el fútbol era mi pasión. Fue más la coyuntura de los lesionados, en la que don Fuad me preguntó por su evolución y la racha de lesiones que tiene el equipo la que hace que don Fuad intente buscar explicaciones por lo qué pasa.