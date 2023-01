“Estar en Junior siempre genera presión, sin importar el número”: ‘Cariaco’

El futbolista venezolano piensa que ahora con la llegada de 'Juanfer' podría jugar un poco más cerca de la banda.

“Al final el profe juega 4-3-3 y yo juego en la banda. Puedo entrar cuando sea necesario. No cambia nada, el profe juega con perfil cambiado, con ‘Juanfer’ por derecha. Más allá de cambiar algo, será mejor para todos", comentó.

“Pienso que nada, estaré un poco más cerca del área. Tenemos un buen pase de atrás con él y debemos estar muy atentos. Debemos entrar cuando sea debido y debemos marcar diferencia arriba”, añadió.

El deportista expresó que no pueden esperar nada de Águilas, su primer rival, sino que tienen que hacer su trabajo.

“De Águilas no podemos esperar nada, nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Es difícil cuando llegan muchos jugadores y es difícil que sea armonioso, pero se ha visto muy bien con las incorporaciones y en los entrenamientos se ha dado. En los partidos es cuando vale esa unión”, manifestó.

Por último, ‘Cariaco’ espera y confía que esta temporada las lesiones lo dejen jugar más.

“Dios quiera que esta temporada no nos pase factura eso. Fue un punto muy sensible, no solo conmigo, sino con muchos compañeros. Fue bastante difícil, capaz en lo mejores momentos míos me he lesionado. Solo tuve una semana de vacaciones, empecé a trabajar antes porque quiero dar más, esto viene duro y Dios permita que no caiga en una nueva lesión”, concluyó.