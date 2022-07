“La afición se va a encontrar a un jugador que deja todo en la cancha”: Rossi

Quiere dejar su huella. Iván Rossi, uno de los refuerzos de Junior para este segundo semestre del año, se siente confiado en que pueda tener un buen rendimiento con el ‘Tiburón’, club con el que disputará la Liga y la Copa Colombia.

El centrocampista, que llegó procedente del Marítimo de Portugal, no ve la hora de poder debutar, pero no tiene prisa, porque espera hacerlo en “las mejores condiciones”.

“Yo soy el primero que quiere estar lo antes posible en una cancha, pero tampoco quiero entrar y no estar al máximo. Lo que merecen mis compañeros, la gente y todo es que dé lo máximo posible. El profesor me pidió que sea el equilibrio del equipo, que ayude a mis compañeros en esa posición. Ya el resto se verá cuando me toque jugar. Intentaré siempre en dar lo mejor en el campo y por eso hago hincapié en hacer la mejor adaptación posible”, manifestó el jugador.

El volante, de 28 años, dijo que el tema de la humedad es lo que más le está costando y que aún desconoce cuándo llegará el transfer.

“Estoy adaptándome, es un clima y un horario nuevo, yo vengo de Europa, así que estoy acostumbrándome a lo que es la humedad, que en los entrenamientos es lo que más siento. No estoy al tanto del tema del transfer, eso lo está manejando el club con mi agente. Con respecto al partido tendré que hablar con el profe y el cuerpo técnico para ver qué es lo que deciden”, comentó el futbolista.

Del mismo modo, el argentino le dijo al hincha lo que pueden esperar de él dentro del campo y sus características.

“Soy un volante de marca, siempre jugué de un centrocampista defensivo. Soy alguien que no busca complicarse, que sabe jugar desde abajo y que trata de hacer lo que le toque”, acotó Rossi.

“La afición se va a encontrar con un jugador que va a dejar todo en la cancha. En ese sentido no me van a tener que decir nada, porque trato de dejar todo en el campo, puedo errar un pase, equivocarme, pero en el punto de vista físico y anímico voy a dejarlo todo”, añadió.

El jugador aseguró que no conocía a Juan Cruz Real: “Nunca había hablado con Juan Cruz Real, me llegó esta propuesta y por teléfono fue la primera vez que hablé con él”.

El centrocampista expresó que no dudó para venir a Junior, porque cuando un club grande te llama “no hay mucho que pensar”.

“Cuando tienes un llamado de un equipo grande no hay mucho que pensar. Jugar en un club grande es lo mejor que te puede pasar. Después de pensarlo, con el llamado del técnico y todo, yo conocía a Junior, todos los colombianos con los que jugué me hablaron bien del club. Me ha tocado jugar en otros grandes de Sudamérica. Jugué mucho en Argentina con Santos Borré, Juan Fernando Quintero y Andrés Roa y tomé las referencias que me dijeron ellos”, manifestó el argentino.

Por último, Iván se refirió a cómo lo ha recibido el grupo y dijo sentirse sorprendido por lo “buenas personas” que son.

“Estoy sorprendido para bien. Son muy buenas personas. Cuando llegas a otro país siendo extranjero lo mejor que te puede pasar es que te toque un grupo muy humano. Traté de hablar un poco con el entrenador en los días de entrenamiento. Vengo para intentar darle equilibrio al equipo, orden en el mediocampo, porque en esa posición es la que más hay que hablar”, finalizó.