¿Por qué Arturo Reyes se molestó con un periodista en la rueda de prensa?

No hubo una candente discusión ni un ambiente tenso. Se presentaron más carcajadas que debates en la rueda de prensa de Junior de cara al partido contra Universitario, previsto a disputarse este martes, a partir de las 9 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La comparecencia del técnico rojiblanco, Arturo Reyes, en compañía del extremo José Enamorado, este lunes antes del mediodía en el hotel Dann Carlton, transcurría en completa calma, sin muchas novedades ni nada atípico, hasta que surgió un interrogante que incomodó y fastidió un poco al entrenador.

El periodista Johan Cassiani le preguntó al timonel samario, en medio de un comentario, sobre el flojo desempeño del equipo B de Junior ante América y las razones que han impedido que cuaje de la misma forma positiva que el onceno estelar.

“¿Cuántas veces ha jugado ese equipo?”, interrumpió Reyes a Cassiani.

“Han jugado cuatro partidos”, respondió Cassiani.

“¡Dos! Dos”, corrigió el DT. “No han salido las cosas bien, ya van a salir. Ya van a salir”, contestó el orientador mientras Enamorado, con mezcla de sonrojo y malicia, se reía.

“¿Qué puede estar pasando?”, preguntó el comunicador.

“No pasa nada, simplemente han sido dos partidos donde las cosas no nos han salido bien, pero tenemos buenos jugadores y confiamos en la nómina que tiene Junior. Tiene una gran nómina en Colombia y simplemente estos jugadores… no es fácil tener posibilidades de jugar cada cuatro o cinco partidos, no se agarra el ritmo nunca, pero bueno, esa es la situación que nos ha tocado ahora, pero nosotros confiamos en el grupo que tenemos”, comentó Reyes.

