Junior reactiva la posibilidad de repatriar a Rafael Pérez

Junior no resigna la idea de contar con un defensor con carácter y liderazgo para la temporada de 2023. Con la fallida incorporación de Marlon Torres, quien no pasó los exámenes médicos, los ‘Tiburones’ volvieron a poner el radar en el mercado para ver con qué se encontraban, pero finalmente voltearon a mirar de nuevo a Talleres de Córdoba en busca de un viejo conocido, Rafael Pérez.

El cartagenero fue la primera posibilidad que exploró el cuadro rojiblanco desde el principio, pero el alto costo que pedía el club argentino hizo imposible su fichaje.

Talleres quería una cifra superior a la que a comienzos de 2020 le había pagado a Junior por el jugador, que hoy en día está próximo a cumplir 33 años de edad (9 de enero).

Obviamente el conjunto barranquillero no aceptó y las negociaciones se estancaron. Sin embargo, se han vuelto a reactivar con el profundo deseo del jugador de volver a la escuadra en la que resultó dos veces campeón de Liga y una vez de la Copa Colombia.

‘La Muralla de Cartagena’, vital para que Junior llegara a la final de la Copa Sudamericana en 2018, ha solicitado a los directivos de Talleres que le den vía libre y concreten la transferencia.

La dirigencia de ‘la T’ desea que Rafa Pérez renueve un año más y el colombiano se ha negado, según reportes de la prensa de Córdoba, Argentina.

“Son fuertes los rumores de que Rafa Pérez no arregla en Talleres, el lunes y el martes no entrenó. Estuvo haciendo diferenciado, pero no diferenciado porque tenga un problema, sino que ya no lo dejan entrenar. El presidente ha reconocido que los días pasan y la situación no se soluciona”, expresó Marco Torrejón, periodista argentino, en diálogo con EL HERALDO.

“Tiene contrato hasta diciembre de 2023, pero es un jugador grande (veterano), y el presidente ha dicho que si no renueva por un año más, no juega más en Talleres. Entonces lo tiene que negociar. El colombiano se ha plantado y están en una disyuntiva muy importante”, agregó Torrejón.