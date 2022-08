Junior, “sancionado con amonestación” por conducta incorrecta de sus hinchas

Junior fue “sancionado con amonestación” por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor por incurrir en mal comportamiento por parte de un sector de su afición, que lanzó objetos a un jugador rival en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional.

El comité estimó que “el lanzamiento de objetos que se produjo, se encuadra dentro de la disposición del numeral 4 del artículo 84 del CDU de la FCF, como conducta impropia de espectadores”.

“Los clubes son responsables por la conducta de los espectadores que se identifiquen como sus seguidores, de conformidad con el grado de culpabilidad que se logre establecer, y el lanzamiento de objetos es una de las múltiples conductas que constituye una conducta impropia de espectadores”, se lee en la resolución.

Conoce la Resolución No. 046 de 2022, mediante la cual el Comité Disciplinario resuelve:

Todos los detalles en nuestro link https://t.co/h1jRsQi0qQ pic.twitter.com/n1gvqEDTUv — DIMAYOR (@Dimayor) August 11, 2022

“Evaluados los elementos obrantes en el expediente, este Comité advierte que: los espectadores ubicados en la tribuna occidental alta del estadio lanzaron objetos en contra de un jugador del equipo rival. Que el lanzamiento de objetos tuvo lugar en dos momentos del partido, identificados en el informe del Comisario de Campo y que no se trató de un hecho aislado dado que tuvo lugar en dos momentos diferentes, en el mismo sector y dirigidos en ambas ocasiones contra rivales”, agregan.

En el mismo informe, el Comité Disciplinario afirma que se toma la decisión de amonestarlo porque el hecho no pasó a mayores ni se produjeron consecuencias.

“Cabe aclarar que no hay lugar a la aplicación del agravante contenido en el numeral —suspensión de la plaza— por cuanto no se produjo daño a una persona o cosa. Con base en lo anterior, el Comité estima que impondrá la sanción de amonestación al club, en atención a las circunstancias particulares del caso, en el cual si bien se produce la conducta disciplinaria, la misma no tuvo consecuencias graves ni para el partido ni para ninguna de las personas”, expresan.