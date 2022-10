“Comesaña es un tipo que va de frente, no se calla nada”: Hómer Martínez

R.

Yo siempre jugué de volante. Yo creo que los primeros partidos que empecé a jugar como central fue en 2014, con el profe David Montoya en la sub-17 del Medellín. Me utilizaban mucho en esa posición. Ahí empecé a aprender. Al principio no me gustaba, pero me terminó agradando la cosa (risas). En mi paso por el Bucaramanga también jugué varios partidos de central y creo que ahí fue que ya me afiancé, porque ya estamos hablando de fútbol profesional. En el Barranquilla FC jugué tres partidos de central, ahí jugué más de mediocentro. A mí me gusta más de volante. Al final le cogí mucho cariño a la posición de central, aprendí mucho, trataba de corregir cositas, porque al principio me costó, pero gracias a Dios me empezaron a salir bien las cosas ahí.