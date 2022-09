“Julio es una insignia, por algo tiene una estatua”: Sebastián Viera

Llegó tranquilo (a la rueda de prensa), contento por la clasificación, pero sin armar fiesta, porque aún no se ha ganado nada.

Sebastián Viera, arquero y capitán de Junior, aseguró que sabía que la racha que atravesaba el equipo iba a pasar y lleno de elogios a Comesaña, quien “es una insignia” en el club.

“Lo dije antes de Pereira. Ahora dicen: ‘¡Viera! ¡Viera!’, y hace siete días me estaban criticando. Yo no me vuelvo loco. No era el peor cuando me meten goles, ni soy el mejor ahora. Mañana debo laburar, porque tengo otro examen y me juzgarán por ese partido. No me pondré como loco a ver redes sociales, agradezco a los que me apoyan y a los que no”, dijo.

“Julio es una insignia, por algo tiene una estatua. Conoce la idiosincrasia de la ciudad y de los jugadores. Nosotros tratamos de hacer lo que toca”, añadió el golero.

El cancerbero, que había sido criticado las últimas semanas, se mostró confiado porque la actualidad del conjunto currambero siga mejorando.

“El fútbol así. Da muchas vueltas. Hace una semana estaba todo mal, ahora está todo bárbaro. Lo dije hace una semana, esto podía cambiar en siete días, unos me creyeron, otros me miraron riéndose. Uno sabe cómo es el fútbol, no hay que desesperarse. Estamos contentos hoy, pero mañana nos tenemos que meter en Liga. Tenemos dos partidos complicados, hay que prepararse todos los días, porque el próximo es el más importante. Es importante el clásico, por lo que significa. Estamos en una nueva final, ante un gran rival, pero mañana debemos trabajar para la liga”, comentó el uruguayo.

Por último, el golero felicitó al Unión Magdalena por el semestre que viene haciendo y a su hinchada por el buen comportamiento que tuvo en el estadio Sierra Nevada.

“Unión es de los equipos de mejor actualidad. En la Copa venía invicto. Felicito al Unión y a su afición, que fue muy respetuosa con nosotros. Hubo un hincha que lanzó algo a la cancha y la gente lo tranquilizó. Ojalá todos los partidos sean así. Teníamos que buscar el partido, lo hicieron de buena manera. Nosotros tenemos un poder ofensivo muy bueno y sabíamos que en los 90 tenía que ocurrir”, concluyó Viera.