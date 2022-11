“Yo no me voy, me sacaron; de Junior no me sorprende nada”: Comesaña

Estaba tranquilo. Julio Comesaña no dudó en atender el llamado de EL HERALDO minutos después de despedirse de la plantilla rojiblanca, en la sede deportiva Adelita de Char.

“En Junior no me sorprende nada”, fue una de las primera frases que lanzó el experimentado entrenador colombo-uruguayo cuando este medio le preguntó si la decisión tomada por la dirigencia, de sacarlo del cargo en medio de la competencia, lo tomaba por sorpresa.

Aunque se sabe que el equipo rojiblanco no atraviesa por un buen momento, puesto que no ha ganado en los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2022, no se esperaba que Comesaña dejara su cargo aún con tres partidos claves por jugarse en lo que resta del año (Pereira, Millonarios y Santa Fe).

En una breve conversación con EL HERALDO, Comesaña, quien llegó para reemplazar al argentino Juan Cruz Real antes del juego de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia ante Unión Magdalena, aseguró que él “no se va”, sino que “lo sacaron” de la institución rojiblanca.