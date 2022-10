Julio Comesaña estalla cuando le preguntan por los cambios y por Deossa

“Sin duda que yo no tengo ni que pensarlo, que jugamos contra Millonarios, que es un buen equipo, y ahora con el Cali, más allá de su situación, es complejo. Ellos tenían argumentos anímicos de peso por tener un nuevo entrenador, que estaba viendo el partido. El técnico rival planteó un duelo cauteloso, con un bloque muy compacto, la mitad del campo estaba discutida, ellos tienen dos zagueros fuertes y nosotros no tuvimos peso en la finalización en el área o con remates de media distancia. Pero a mí no me preocupa, no estamos en condiciones de arrasar a nadie, los vamos metiendo contra las cuerdas con un bloque bien armado, que es agresivo y recupera, que al final del partido termina jugando en campo contrario. Creo que hicimos méritos para ganar el partido”, apuntó el DT.

Por último, Julio dijo cuáles fueron las cosas que le gustaron de su equipo en el triunfo contra el conjunto caleño.

“Sobre el final los últimos 20 minutos me gustaron mucho. A pesar del esfuerzo, el equipo seguía buscando. No podíamos encontrar los espacios con Cetré por dentro o por fuera, después entró Carlos Bacca, que siempre está perfilado para el centro y así vino el gol. Hizo un tanto de campeonato del mundo, de esos que no se olvidan. Me parece que todos los triunfos que podamos obtener serían como de finales, los valoro mucho. 1-0, listo, son tres puntos. Después vendrán otros tiempos donde no tengamos que angustiarnos mucho”, cerró Comesaña.