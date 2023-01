“Quiero ganarle al Medellín”: Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero habló en rueda de prensa previo al duelo de este domingo ante el Medellín, en el Metro, en lo que será su debut como jugador de Junior.

El creativo antioqueño manifestó su deseo de ver el estadio lleno y las ganas que tiene de vencer al Medellín, equipo del cual es hincha.

‘Juanfer’ aseguró estar acoplado al clima de Barranquilla y elogió la plantilla rojiblanca.

OPTIMISTA. “Tengo mucho optimismo, sueño como jugador y quiero ganar. Prometer un título en la segunda fecha es difícil, pero lo más importante es que dejemos todo. Cuando uno deja todo y se esmera, sale con su conciencia tranquila y eso es lo primordial. A veces el resultado hace parte del juego, todos nos preparamos para ganar. Este equipo exige, este equipo es grande y tiene mucha historia, por eso nosotros tenemos que llegar a hacer en el campo lo que requiere la historia de Junior. En lo personal tengo mucha esperanza, quiero ganar”.

CARIÑO DE LA AFICIÓN. “Sabemos lo que nos jugamos y el cariño de la gente ha sido increíble, la verdad es que nunca me lo esperé. Ustedes saben cómo es el regionalismo en Colombia, pero se da cuenta uno que le respetan mucho el trabajo y como persona. Eso hace que uno dentro del campo se sienta feliz, contento y dejando todo por esta gente que demuestra su cariño”.

ESTRATEGIA ANTE EL DIM. “Hay que tener cautela por el rival y por el juego. Si salgo a decir qué haremos... por respeto al juego no lo diría. El profesor me conoce de la Selección Colombia y con respecto al juego con Águilas, todos saben el tema de la altura, no es una excusa. El equipo hizo las cosas bien, pero el rival también se prepara para ganarte”.

DÓNDE LO USARÁN. “Yo tengo unas características de poder armar juego, mis cualidades son patear bien la pelota, llenar espacios libres y poner pelotas de gol. El profesor sabrá la estrategia para ponerlas a disposición del equipo, y de mi parte simplemente prepararme para estar bien. He hecho un buen trabajo, y está todo dado para que mañana vivamos una fiesta. El fútbol hay que disfrutarlo con la responsabilidad de ganar, que es lo más importante”.

SUS COMPAÑEROS. “La verdad que he conocido a mis compañeros. Estoy muy contento de encontrarme un grupo humano importante, sé la calidad de jugadores que hay. En estos 12 días he tenido acoplamiento al clima, las horas de entrenamiento, porque es un poco atípico. Todo pasa por la mentalidad, que tengamos esa decisión de ponerlo todo a beneficio del equipo”.

EL RIVAL. “No sé, todos saben lo que hizo el Medellín el semestre pasado. Me parece perfecto, pero yo solo pienso en Junior. Debemos sacar a relucir las cualidades en el campo. Medellín es un equipo grande, pero nosotros también, sacaremos lo nuestro y esperemos que el partido se presente a nuestro favor y que podamos contrarrestar sus cualidades”.

CÓMO LE FUE ANTE EL DIM. “No recuerdo mucho, jugué con Envigado y Nacional unos clásicos. Creo que gané varios, esperemos que mañana no sea la excepción. Quiero ganarle al Medellín y hacer las cosas bien. Respeto mi trabajo y tengo dignidad, dejaré todo por Junior”.

QUIERE EL ‘METRO’ LLENO. “Para mí esa es la mayor motivación, no lo asumo como presión, pero sé lo que genera. Que se llene el Metropolitano es importante para nosotros, tener esa energía y que esas vibras se hagan sentir en el rival. Nosotros debemos devolverles en el campo con fútbol, representándolos con esa alegría para que se identifiquen con nosotros. Uno como jugador quiere ver el estadio lleno y eso será muy bonito para nosotros. Que nos acompañen, que nosotros en el campo nos haremos reventar”.