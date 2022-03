“No sé si Borja y Uribe jueguen juntos de arranque ante Unión”: Cruz Real

El ‘Clásico Costeño’ entre Junior y Unión Magdalena se palpita con más fuerza a medida que se acerca el día del pitazo inicial (este sábado, a las 4 p.m.). El técnico rojiblanco Juan Cruz Real no fía del rival, así llegue a este duelo mal posicionado y sufriendo, desde ya, con el tema del descenso.

“No tiene nada que ver la posición de los equipos. Por ahí Unión Magdalena debería tener más puntos de los que tiene. Es un equipo que hace buenas cosas y que ha sumado jugadores importantes luego de su ascenso. Ellos van a venir a jugarse el todo por el todo y nosotros vamos a tener que estar a más del 100% para lograr el triunfo. Los clásicos son partidos aparte, nosotros somos conscientes de eso, así que no podemos dar ventaja. Además, para nosotros son importantes todos los partidos en casa”, manifestó el orientador este miércoles en rueda de prensa, luego de la práctica matinal en la sede deportiva Adelita de Char.

El argentino, de 45 años, se mostró contento por las dos victorias consecutivas que ha conseguido su equipo —algo que no había logrado este semestre en la Liga—, sin embargo, trata de que sus dirigidos mantengan los pies sobre la tierra para intentar mantenerse en ese camino.

“Siempre ganar ayuda y uno está mejor de ánimo. Pero uno debe mantener el equilibrio. En la rueda de prensa manifestamos que no creemos que estamos en el fondo de un pozo cuando perdemos, ni creemos nada cuando ganamos dos partidos de seguido ante rivales importante, y uno de esos de visitante. Nosotros debemos seguir partido a partido. Lo importante es terminar el ‘Todos contra todos’ clasificados con una curva ascendente de rendimiento”, explicó.

El orientador rojiblanco se refirió al caso Homer Martínez, que venía actuando de central, pero que realizó una gran actuación el partido anterior ante Tolima como volante central.

“La posición natural de Homer siempre fue mediocampista central. El último semestre se asentó más de defensa y nosotros lo hemos utilizado ahí. Este último juego vimos la posibilidad de ponerlo en la zona de volantes y lo hizo, él nos da esa posibilidad de jugar en dos puestos, eso es importante. No sé si va a jugar ahí contra Unión o si vuelve a ser central”, afirmó.

El técnico, que, fiel a su estilo, no reveló los convocados ni dio pistas del once inicialista frente a Unión Magdalena, el sábado, a las 4 p.m., en el estadio Metropolitano.

“Tenemos a todos los jugadores a disposición, excepto a Castrillón, que está terminando el tema de su recuperación. Todavía nos quedan dos entrenamientos, es prematuro saber quiénes estarán. El viernes tendremos claro los convocados y temprano el sábado sabremos la formación que comenzará”, explicó.

Juan Cruz dejó claro que para este partido Junior recupera al delantero Fernando Uribe, pero no quiso manifestar si lo pondrá de titular junto a Miguel Borja, para conformar esa dupla de atacantes que toda la afición rojiblanca quiere ver jugar.

“Fernando (Uribe) empezó a entrenar, digamos que normal, esta semana. Vamos viendo cómo se desarrolla todo. No sé si estarán los dos juntos, si jugará el uno y luego entra el otro unos minutos. Es bueno tener a Fernando (Uribe) bien, suma mucho. El juego pasado estábamos pensando en poder llevarlo, pero no lo arriesgamos, porque queríamos que estuviera bien. No tengo definido si los dos van a jugar de arranque”, complementó sobre la idea de que Borja y Uribe comiencen juntos el compromiso.

Por último, el argentino habló de las salidas de los entrenadores en estás primeras fechas de la Liga.

“Los procesos tienen que tener un tiempo, después cada club sabe las decisiones que toma con respecto a los entrenadores. Luego, yo voy a respaldar a los colegas, porque uno desea que le vaya bien a uno y a ellos. Lamentablemente nuestro trabajo es así. Pienso que entre más se pueda mantener un proceso es mejor. En los clubes grandes hay mucha exigencia. Cuando hay un calendario apretado es difícil, porque no hay tantas semanas de trabajo y es complicado inculcar rápidamente el tema de la idea que futbolística, porque no se puede tener todos los hábitos. No es lo ideal, pero sabemos que es así, es importante aceptarlo y tratar de gestionar con esas dificultades esa situación”, concluyó.