Juan Cruz Real explica por qué no vino el defensor central extranjero

Fue uno de los nombres más sonados en el mercado de fichajes. Que sí venía, que ya llegó, que no vino, etc. La realidad es que Giovanni Moreno no arribó al conjunto rojiblanco para este mercado de pases y el orientador argentino aclaró que a él “nadie le dijo ese nombre” como una posibilidad.

“A mí nunca de la directiva, de la gente que yo hablo, nunca me plantearon ese nombre. Cuando me preguntaron por él, me sorprendió. No es que yo haya dicho que no a su contratación, pero a mí no me llegó el nombre de él. Que le quede claro a la gente, nadie del club me dijo que estaba esa opción”, expresó el entrenador.