“Vamos a rotar mucho ante Santa Fe”: Cruz Real

“Hace como tres semanas salió algo de que el club estaría buscándoles lugar. Quiero volver a aclarar, yo no hago análisis finales a mitad de un proceso, ni para mí, ni para un jugador. Los jugadores que llegan a Junior de afuera muchas veces les cuestan adaptarse al club. Deben ser muy pocos los futbolistas que llegan, se ponen la camiseta y juegan, caso Cabrera, que es el que se ha adaptado más rápido. Pero él es de esta idiosincrasia, también jugó en una ciudad en Cali que hace calor. Yo no he dicho nada de esos jugadores ni de ninguno, yo hasta que no termina el año no me voy a poner a decir que jugador va a continuar o no”, acotó el técnico.

“Lo de Giraldo es todo mérito de él que esté mostrando por qué llegó al club. Nunca tuvimos dudas de él, por eso también lo pusimos. En el caso de Fernando ha tenido unos inconvenientes en unas molestias que han sido reiterativas que tienen que ver en esto de la adaptación. Esperamos que en esta recta final nos pueda aportar toda la calidad que tiene”, complementó.

Por último, Juan Cruz dijo que le tienen importancia a la Copa Colombia, pero no ocultó que la Liga y la Copa Sudamericana son los grandes objetivos del semestre.

“Los clubes como este y otros deben apuntar a todos, pero siempre y cuando el calendario lo permita. Cuando se junta todos los torneos es difícil afrontarlo, porque en algún momento los jugadores empiezan a quemarse desde lo atlético y cognitivo. Vamos a rotar el miércoles (mañana), no hay dudas, pero eso no quiere decir que no vamos a salir a ganar. Si a mí me preguntan con los resultados iniciales que tuvimos, la importancia de la Liga, que te da una estrella, y la Sudamericana que es internacional, sería hipócrita al decir que no está por encima de la Copa”, finalizó.