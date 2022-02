“Durante 60 minutos vimos el Junior que queremos ver”: Cruz Real

Juan Cruz Real se fue contento por el triunfo de Junior en casa 2-1 ante Águilas, sin embargo, lo dejó algo preocupado el remate de partido que tuvieron sus dirigidos.

“Lo que fueron los últimos 15 minutos, sobre todo, no pudimos rematar el juego bien. Hicimos 60 minutos buenos, hasta ese entonces el resultado era corto. Nos costó sostenerlo hasta el final, eso lo revisaremos. La idea a medida que pasen los juegos es sostener esa alta intensidad gran parte del partido. Me quedo con el vaso medio lleno. Durante 60 minutos vimos el Junior que queremos ver, avasallante, atacando todo el tiempo, llegando mucho a situaciones de gol. Las cosas que no nos funcionaron veremos por qué. Lo importante era ganar hoy y sumamos la tercera victoria en casa, que era lo importante”, manifestó el estratega.

“Quiero agradecerle a los futbolistas por el resultado. Era importante para nosotros ganar en casa nuevamente y sumar tres victorias. Hicieron 60 minutos de un alto fútbol. En el primer tiempo, sobre todo, debíamos haber terminado con 2 o 3 goles más, me parece a mí. Los últimos 30 o 25 minutos no estuvimos del todo bien, eso lo revisaremos. Yo trato de mirar el vaso medio lleno, el equipo tuvo buenos minutos en los que tuvo presión, circulación de pelota rápida y el resultado es justo. Hubo tal vez un lapso del juego en el que no hicimos las cosas como antes”, añadió.

El timonel argentino, que vivió con mucha intensidad el juego, explicó los cambios que realizó en el encuentro.

“A partir del minuto 60 sentimos que debíamos darle refresco al equipo. Muchas veces los cambios funcionan, a veces no del todo, es algo colectivo, no de los futbolistas que entraron. Los últimos 15 minutos los vamos a revisar. Creíamos que Omar nos podía dar toda su potencia por fuera, por ahí no lo terminamos de aprovechar sus transiciones. En el caso de Daniel (Giraldo), él viene subiendo su fútbol. Es un jugador distinto a Yesus. Acá de local venimos jugando con dos jugadores creativos, caso Cabrera y Sambueza. Uno quería darle aire y equilibrio al equipo y los cambios vinieron por eso”, analizó el entrenador.

El orientador argentino, que ganó su tercer partido consecutivo como local, habló de las parejas de centrales que ha venido utilizando en estas primeras cinco fechas.

“El tema de (Jorge) Arias es hablado con él. Recordemos que venía de seis meses sin jugar, en los que solo alcanzó a jugar un partido con el Cali. En principio jugó un partido, descanso otro y actuó en dos de seguido. Ahora le dimos un descanso porque queremos llevarlo de a poco, obviamente hablándolo con el jugador, siendo inteligentes, porque queremos un futbolista que nos dé a largo plazo. Tomamos la decisión, así como pasó en la segunda fecha. Estamos contentos con los que él nos viene dando”, explicó el técnico.

“Con todas las parejas de centrales me siento bien. Son cuatro centrales, más (Alfonso) Simarra, que es un chico que está evolucionando mucho. Todos están a disposición para jugar. Arias lo ha hecho bien, (Germán) Mera se ha venido entrenando bien. Homer (Martínez) lo hizo bien, (Dany) Rosero viene con un nivel muy parejo todos los partidos y está bien decirlo, porque el semestre pasado fue de los más criticados y ahora, con respeto lo digo, no le están reconociendo en la medida que lo criticamos. Estoy contento con los cuatro grandes. Es importante, porque ahora vienen varios partidos y tenemos que estar todos en punticas de pie y listos para jugar”, agregó.

Por último, Juan Cruz se refirió a los goles que viene recibiendo en contra Junior tanto de local, como de visitante.

“Es algo que tenemos que trabajar, pero un equipo que arriesga y va para adelante, está expuesto. También debemos contar cuántos hemos hecho y cuántas situaciones por ahí no las hemos terminado. Lo que sería la cantidad de situaciones obtenidas y la eficacia que hemos tenido. El equipo en estos cinco partidos ha creado mucho y me parece que debemos tener más goles de los que llevamos. Lo digo con humildad, pensando en los muchachos, me parece que en el primer tiempo, además de los goles que hicimos, creamos tres o cuatro situaciones clarísimas. En la medida que mejoremos la eficacia haremos más goles. Lo ideal es mantener el arco en cero, pero hoy el gol llega por una situación que hay que mirar, no digo que no sea penal, pero sí es rara la jugada, no sé qué cobró el árbitro. No quiero dar un juicio porque no la he visto bien y tal vez acertó”, finalizó.