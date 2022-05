“Lo que nos interesa es que nuestra gente esté contenta”: Juan Cruz Real

Disfruta de la clasificación a los cuadrangulares semifinales a falta de dos fechas para el cierre del ‘todos contra todos’ en la Liga, pero no se confía.

Juan Cruz Real sabe que su equipo va por un buen camino, sin embargo, dice que esta goleada 4-0 ante Envigado por la jornada 18 del campeonato, no debe “confundir” a nadie.

“Los partidos tanto a favor como en contra se analizan en su totalidad. Primero quiero agradecerles a los jugadores por el esfuerzo que hicieron. Sabíamos que era un partido importante para conseguir la clasificación. Estos chicos consiguieron el pase a la siguiente ronda dos fechas antes de terminar el ‘todos contra todos’. Tuvimos la oportunidad de que jugarán Simarra, Mercado, Esparragoza, jugadores jóvenes que vienen aprovechando su oportunidad. En el global fuimos muy superiores al rival y el marcador lo demuestra. Se gana por un resultado abultado que no nos tiene que confundir ni mucho menos, es un paso más que dimos y tenemos que seguir evolucionando como equipo”, explicó el timonel.

“Dimos un primer paso importante, pero ahora hay que pensar en el partido del miércoles en Brasil. Algunos jugadores ya se fueron el día de hoy (domingo) porque el viaje es bastante largo. Mañana (lunes) se va el resto de la delegación. Esta noche seguramente confeccionaremos la lista de los que complementan la lista mañana. Esto es Junior, hay que seguir, estamos con la ilusión de seguir siendo competitivos en las tres competencias. Como lo dije en algún momento, tenemos que estar tranquilos, esto no nos tiene que confundir. Es un partido más, se ganó, se hizo todo bien. Tenemos dos partidos más en la Liga, uno de Copa, tenemos muchos compromisos y es importante que nos agarre en curva ascendente y que tengamos a todos bien. Hoy jugaron muchos que no venían teniendo minutos, Edwuin (Cetré) hizo un buen partido, contento por Fernando (Uribe), que volvió al gol, muy buen juego de (Fabián) Sambueza, (Jhon) Pajoy va cogiendo ritmo. En líneas generales todos bien, Martínez respondió bien en el arco”, agregó.

El argentino, de 45 años, también habló del planteamiento que tuvo el conjunto antioqueño, que se mostró muy competitivo en los primeros minutos.

“Nosotros no es que presionamos en diferentes sectores, lo que estamos intentando es que cuando no podemos robar en campo rival, en nuestro campo debemos disponernos de otra forma, porque el rival juega también. Envigado es un equipo con una mezcla interesante, entre jugadores de experiencia con muchos jóvenes. Entonces, la juventud te da dinámica, sabíamos que sería así el partido. El primer tiempo fue muy disputado, robábamos de un lado, se robaba de otro lado, fue muy intenso. Es verdad que a veces quisimos salir jugando de atrás y equivocamos el camino, son cosas que debemos seguir mejorando y debemos reconocer cuándo podemos y cuándo no. Pero no nos sorprendió nada, porque sabíamos el tipo de rival que estábamos enfrentando, porque ellos estaban ahí cerca de nosotros”, explicó el orientador.

El técnico, que sigue invicto como local con el onceno ‘Tiburón’, elogió a Alfonso Simarra y a los jugadores jóvenes y explicó el tema de las rotaciones en su plantel.

“Estamos muy contentos con la evolución de Simarra, desde lo físico y mental lo viene haciendo bien. El cambio no lo hicimos porque estaba jugando mal, estaba haciendo un buen partido, solo que queríamos ver a (Nilson) Castrillón de central, cómo respondía, por su porte y características. Estamos contentos con él, debe seguir evolucionando, es un chico que escucha, demuestra que quiere aprender. Todos los chicos deben aprovechar cuando jueguen, también los entrenamientos, porque esto del fútbol tiene mucho sube y baja y deben estar enfocados en cada día ser mejor. Estoy contento por cómo están evolucionando los jóvenes y ellos deben aprovechar las oportunidades que tienen”, manifestó el estratega.

“Nosotros con los jugadores somos claros. Todos saben que trabajando y demostrando van a tener sus oportunidades. Están en un club súper grande, deben estar preparados porque en cualquier momento les toca. Más allá de que puede haber un grupo base, la competencia interna está y es importante que exista. Estamos contentos con el plantel que tenemos y debemos seguir pensando en lo que viene”, añadió.

Juan Cruz le restó importancia a lo que puedan pensar los rivales de su equipo y dejó en claro que su preocupación es la hinchada rojiblanca.

“A nosotros lo que nos interesa es que la gente nuestra esté contenta, que podamos seguir elevando nuestro rendimiento. Debemos estar tranquilos. Ni cuando se pierde dos partidos hay que volverse loco y está todo mal, ni cuando también se empiezan a dar los resultados hay que creerse nada. Esto es el fútbol, mejorar permanentemente. Es importante que el grupo vaya en una curva ascendente. Debemos lograr tener un rendimiento que no tenga incertidumbre, que podamos ir demostrando que tenemos un nivel parejo”, cerró Real.