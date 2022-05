“Fue una noche en la que no salió nada”: Juan Cruz Real

Aunque llegaron clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga, Juan Cruz Real no le restó importancia a lo que fue la caída 4-2 de Junior este sábado ante Jaguares, en el cierre del ‘todos contra todos’ del campeonato doméstico.

“Primeramente es de esas noches que no sale nada, cometimos muchos errores, tuvimos muchos infortunios. Pedir disculpas a la afición, porque más allá de estar clasificados en Liga y Copa, obviamente no queríamos que sucediera este partido. A veces pasan estas noches negras. Es mejor tenerla ahora a que nos pase en partidos definitorios, yo me hago responsable del resultado del partido. Esto no es lo que queremos. Tuvimos una lesión rápida con (Luis) González, después el tema de (Enrique) Serje y la verdad que no salió nada, suele pasar. Es difícil de analizar cuando te toca una noche, es verdad que arrancamos bien, pudimos hacer dos o tres goles, pero pasaron cosas para que el rendimiento se desdibujara”, manifestó el estratega en rueda de prensa.

El argentino, que perdió el invicto que traía como local, fue tajante al decir que “no se puede repetir una noche” como la que sufrió su cuadro contra los cordobeses.

“No se puede repetir una noche como esta, como dije, cometimos errores y tuvimos infortunios. Cuando hay esa combinación es difícil sortear todo bien. Yo soy positivo y dentro de la disculpa que pido a la afición, lo que me da tranquilidad es que todos los equipos tienen una noche así. Prefiero que me pase ahora y no que me pase dentro de tres días o una semana, porque ahí sí jugamos partidos definitorios. Hay muchas cosas que no se pueden repetir de hoy, no pudimos ejecutar mucho de lo planificado, pero esto es así. Confío en mis jugadores, hacemos una salvedad, pero este es un grupo que nos mantiene pendiente de tres competencias. A partir de mañana le damos la vuelta a la página, con autocrítica, pensando en lo que viene”, explicó el timonel.

Además del resultado, el estratega, de 45 años, también se lamentó por las lesiones de Enrique Serje y Luis González, quienes salieron reemplazados con muestra de dolor en sus rostros.

“Lo que me preocupa hoy (sábado) es lo que salga en los estudios de los dos jugadores lesionados. Tuvimos una noche mala colectiva, no le podemos echar la culpa a la defensa. Generalmente se mira mucho a los cuatro jugadores de atrás, esto es colectivo. Hoy fue una noche desafortunada, no hablaré de un jugador puntual”, acotó el técnico.

Por otro lado, el orientador se refirió al ingreso de Jhon Pajoy, quien tuvo que reemplazar al minuto 9 al venezolano ‘Cariaco’ González.

“Más allá de que son características distintas, la forma de jugar y su intención no cambió. Hacer un cambio rápido no es bueno, pero digamos que cuando hablamos de sistema es lo que haces para atacar y defender. Con el ingreso de (Jhon) Pajoy intentamos hacer lo mismo, pero con Pajoy por izquierda y (Fabián) Sambueza pasó a otra posición”, puntualizó el argentino.

Y ya dejando atrás lo que fue la derrota contra Jaguares –que le quitó un invicto de 21 juegos como local al ‘Tiburón’, Juan Cruz pidió acompañamiento del hincha para el partido del martes ante Oriente Petrolero (7:30 p.m.), en el estadio Metropolitano, por la quinta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana.

“Tenemos dos partidos en Copa Sudamericana donde nos jugamos todos. Llegamos a una cuarta fecha en un grupo donde el favorito es Fluminense, que es un equipo de Libertadores. Hicimos un buen trabajo en estos partidos, la gente será fundamental. Ojalá podamos ver los 35 mil que hablamos la otra vez. Podemos ser más, podemos meter 35 mil, la gente es fundamental y los necesitamos. Hagan el esfuerzo, nosotros pondremos todo, porque estas son dos finales. Demostró el equipo que está a la altura. Los muchachos se han ganado el acompañamiento de la gente, que quiere mucho al club”, finalizó.