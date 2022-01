“Estamos tranquilos por este primer paso, pero con los pies en la tierra”

Juan Cruz Real vivió su debut con Junior con muchaenergía. Siempre que las cámaras lo enfocaban estaba impartiendo órdenes o preocupado por alguna jugada errada de sus dirigidos.

Sin embargo, al final todo fue felicidad. El cuadro rojiblanco se impuso 3-1 a Patriotas y dejó buenas impresiones, sobre todo por la intensidad con la que disputaron sus dirigidos, algo a lo que se refirió en rueda de prensa.

“Quiero destacar el compromiso de los futbolistas. Sin lugar a duda debemos seguir creciendo mucho como equipo, pero me gustó la intensión que tuvieron para intentar jugar como lo vamos a hacer siempre. Me gustó la intensidad con la que tratamos de jugar. Esto con el correr de la competencia lo iremos mejorando. Es un triunfo de los jugadores, bien logrado, me gustó la determinación”, manifestó el argentino.

“Un equipo cuando empieza a trabajar con cierta idea, sobre todo con esto de recuperar alto, hay que sostenerlo con el tiempo de juego, que no es fácil, porque el rival también juega. Sin embargo, hoy conseguimos dos goles así y hemos robado otras pelotas en las que hemos generado ataques. Es básicamente eso, ser intensos al atacar y defender. Tenemos que ir partido a partido mejorando en eso y teniendo siempre esa intensión”, agregó.

El timonel, que sorprendiendo jugando con Yesus Cabrera y Luis González algo retrasados en el campo, explicó su planteamiento.

“Nosotros respetamos todas las formas de jugar, cada uno decide la que le parezca mejor de acuerdo a las ideas, los gustos o las posibilidades que tienen. En los primeros 10 minutos estábamos dominando, pero llegó un contraataque que debemos revisar. Sin embargo, me gustó la templanza del equipo para seguir intentando, para seguir con la idea con la que veníamos trabajando, porque a veces un gol temprano con un equipo así que maneja bien el repliegue y el contraataque el primer partido y en tu cancha, no es fácil”, señaló el estratega.

“Nosotros jugamos con dos volantes ‘10’ que fueron Luis (González) y Yesus (Cabrera), solo pusimos a un recuperador. Fue una apuesta arriesga, pero sabiendo que al momento de recuperar la pelota todos se tienen que comprometer. Estamos tranquilos por este primer paso, pero con los pies sobre la tierra y sabiendo que debemos seguir trabajando”, añadió.

El orientador, que ya palpita el partido ante Nacional del próximo miércoles (8:15 p.m.) en Medellín, comentó que hay que saber manejar las cargas físicas en el plantel.

“Estamos contentos por la convocatoria de Miguel (Borja), de Fredy (Hinestroza) y de Luis (González), es importante tener jugadores en la selección. Los jugadores que van a sus selecciones también se debe a que sus compañeros hacen una buena labor. Nosotros en casi todas las posiciones tenemos dos jugadores por posición, eso es muy bueno. También hay casos como lo de los centrodelanteros que tenemos tres, o los laterales derecho que igual son tres”, explicó Cruz Real.

“Es una nómina bien armada, pareja. A veces este tipo de partidos se pueden complicar, respetamos a todos los rivales. Hay contrincantes que te pueden hacer daño así, con una contra que te genera un gol en contra y te genera ansiedad. A partir de ahora hay que gestionar la nómina, para nosotros todos son importantes. Vamos a jugar cada 72 horas y toca ir viendo las mejores opciones, pero para eso tenemos la nómina, para ver quiénes están para jugar”, finalizó