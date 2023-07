Cambio de horario en el partido Junior vs. Bucaramanga

La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, a través de un comunicado, fijó el horario del juego de la tercera jornada de la Liga II en las 8:20 p.m., sin explicar las razones.

Las modificaciones de horario se hicieron en otros tres compromisos de la tercera fecha de la Liga II: Atlético Nacional vs. Jaguares, se disputará el sábado a las 8:20 p.m., Boyacá Chicó vs. La Equidad, el lunes a las 6:10 p.m., y Santa Fe vs. Medellín, el miércoles 2 de agosto, desde las 7:30 p.m.

También se presentaron cambios en los horarios de dos cotejos de la Copa Colombia: Medellín vs. Deportivo Pasto se jugará el miércoles 9 de agosto, a partir de las 7 p.m., mientras que Millonarios vs. Atlético Bucaramanga se celebrará el jueves 10 de agosto, desde las 8:10 p.m.