“En todas las posiciones vamos a tratar de mejorar”: ‘Bolillo’

“Ya me he reunido con los directivos, el viernes me reuniré de nuevo y estaremos reunidos hasta que lleguemos a mejorar todo para el próximo torneo y no suframos tanto como le pasó a la hinchada de Junior y a nosotros. Vamos a trabajar duro en este tiempo de eliminación que tenemos”, comentó.

“Hay varias posiciones para reforzar, pero todo eso, mientras yo no lo hable con los directivos, no lo sacaré a la luz. Nosotros cogimos al equipo muy atrás y queda uno triste porque teníamos una posibilidad grande. Uno siente dolor, pero no dejamos que Junior perdiera la dignidad, sino que se trabajó y por ahí se puede dar posibilidades de que el otro torneo, reforzándonos, nos puede ir mejor”, añadió.

El timonel hizo mea culpa y dijo de que es lo que se arrepiente en estos juegos.