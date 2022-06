“Hay que creer hasta el final”: Juan Cruz Real

Juan Cruz Real lo dijo claro: “estamos obsesionados con ganar la Liga”. Esa fue su premisa este lunes en la rueda de prensa previo al juego contra Nacional del miércoles, a las 8:15 p.m., en el que Junior deberá ganar para avanzar a la final del torneo.

“Queremos llegar a la final, como todos los equipos. Se enfrentarán dos grandes. Ellos van a estar con toda su gente, pero nosotros vamos a jugarnos nuestras opciones. Estamos muy ilusionados con llegar a la final. Vamos a salir a hacer nuestro partido como casi siempre. Ellos son un buen equipo, están primeros en el grupo, queda un partido y aunque muchos no nos den como favoritos, nos vamos a jugar nuestras opciones y estamos convencidos de poder lograr el paso a la final”, manifestó el orientador.

“Nosotros estamos tranquilos porque conocemos cómo es esto. La gente va a cambiando de acuerdo a cómo se dan las cosas. En el segundo juego se hablaba de que no teníamos chance y ahora llegamos a la última fecha dependiendo de nosotros. Este equipo tiene una campaña buena en cuanto a puntos. Todavía nos lamentamos de ese partido fatídico de Sudamericana, pero de todos los equipos del grupos somos los únicos que estábamos en tres competencias. Estamos convencidos de conseguir el objetivo y de poder conseguir el paso a la final”, agregó.

El argentino, de 45 años, le envió un mensaje a la afición juniorista, diciéndole que “crean hasta el final”.

“A la afición le digo que hay que creer siempre. Un partido malo en el semestre no puede borrar los números buenos del semestre. Hay que creer, ese es el mensaje. En lo personal soy de creer, mis jugadores son de creer. Estábamos convencidos que el resultado de Bogotá iba a ser favorable para nosotros y así fue. Hay que creer hasta el final, porque estamos convencidos que nos quedan tres partidos”, comentó el estratega.

“Nosotros vamos a representar a un montón de gente ilusionada, a toda una Región, a nuestros seres queridos, a nuestro prestigio personal. Vamos a jugar con más de 40.000 personas en contra en el estadio, lo que a mí me motiva más. Ellos van a tener eso a favor, pero en algún momento puede jugarles en contra. Vamos confiados en que Dios mediante vamos a conseguir el objetivo, que será difícil, pero debemos pensar que dentro de la cancha la gente no juega, sino jugamos nosotros”, añadió.

El entrenador también habló de la motivación con la que llegan sus futbolistas para encarar este determinante partido.

“A este partido, en cuanto a la motivación, tiene el punto más alto. Saber de qué puedes estar a 95 minutos de disputar una final, no hay mejor motivación que esa. Independientemente del rendimiento de visitante, mis jugadores han jugado bien fuera de cada, como fue contra Fluminense. Hemos hecho juegos buenos como con Tolima, cuando ganamos. Vamos a jugárnosla toda, estamos obsesionados con ganar la Liga. Que la gente se quede tranquila porque vamos a dejar la piel”, explicó el técnico.

Por otro lado, el orientador no ocultó el déficit que ha tenido su equipo jugando de visitante este semestre, algo que espera cortar en suelo antioqueño.

“La verdad es que ha sido un tema esto de poder ser más sólidos de visitante. Creo que el equipo en cuanto a rendimiento, a mentalidad y montón de cosas, hemos mejorado, pero sí es verdad que en el tema resultados hemos sido fuertes de local y nos ha costado de visitante. Pero estamos confiados en que hemos ido mejorando, que es un partido y que Dios quiera que este sea el partido que nosotros ganemos y sea el más importante de todo el semestre”, analizó el DT.

“Estos futbolistas con casi todos los equipos, sobre todo los grandes, han hecho buenos partido. Jugando de visita hemos conseguido menos puntos de los que merecemos. Estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido. Llegamos vivos a la última fecha y sin depender de nadie. Vamos a ir convencidos de que con todas las dificultades podemos lograrlo”, complementó.

El estratega también habló del que será su rival este miércoles por la última fecha del cuadrangular A de la Liga.

“Hemos tenido opciones en estos últimos juegos. Vamos a terminar de analizar lo que ha hecho Nacional, que es más o menos siempre parecido. Ellos tienen variantes, buenos jugadores, tienen cantidad y calidad también. Tenemos claro que nuestra intención inicial no va a cambiar, en que vamos a intentar salir a buscarlo en campo rival, como intentamos siempre en casa y de visita. La diferencia en realidad es un solo gol a favor nuestro. Hay que pensar eso. Ellos van a tener a toda la gente a favor, tienen una gran hinchada, pero este equipo ya fue en 2019, logró ganar y fue a la final. Confiamos en Dios que esta vez podamos repetir la historia”, puntualizó.

Por último, Juan Cruz no dejó pasar por alto el tema de los árbitros y dijo que espera que el que pite sea “imparcial”.

“Me preocupa el tema del arbitraje, ya lo dije antes. Hoy estamos hablando del punto que sacamos ante Millonarios como el que nos da la chance, pero en ese partido yo sentí que la expulsión fue injusta. Vamos a jugar de visita, con estadio lleno, con la gente de Nacional y me preocupa. Yo no quiero que nos den, pero que tampoco nos quiten. Que el árbitro sea imparcial, que el VAR funcione bien, que los árbitros no se dejen llevar por la localía”, finalizó.